Sant’Elia, l’attesa infinita del rilancio tra case fatiscenti e pochi servizi 

Devi spingere lo sguardo oltre. Dove cielo e mare diventano una cosa sola, e se sei lì, arrampicato in cima ai palazzoni così alti che sembrano bucare le nuvole, puoi dimenticare tutto il resto. I quattro fori di proiettile nel cartello d'ingresso, ad esempio; che sono il benvenuto se entri a Sant'Elia dal ponte, quello dove c'è scritto in grande “secondino carogna”. E se scendi ai piani bassi ti scontri con i mille volti di questo pezzo di città in perenne attesa di riscatto, che un attimo prima ha l'odore buono del detersivo scappato via da una finestra, e in quello immediatamente dopo senti l’odore della rassegnazione. «La realtà è che se vivi qui alla fine ti abitui a tutto», dice l'uomo con un terzo di vita dietro le sbarre, una corazza di tatuaggi e il dono della sintesi: «Il segreto? farsi gli affari propri». Lo dice con toni più coloriti ma la sostanza è chiara-chiara.

Ex galeotti e incensurati

Devi lasciare il giudizio a Dio e bussare due volte per far sì che la gente ti spalanchi le porte di casa e anche quelle del cuore. E quell'uomo di prima allora ti racconta del carcere, che «non è male se trovi la cella giusta»; decisamente meno clemente con uno dei figli, che dice si sia già fatto più anni di galera di lui («Ma il problema non è il quartiere in cui nasci, e neanche io, perché mica gli ho imparato queste cose».

Un attimo dopo sei di nuovo ai piani alti, dove Salvatore, 85 anni, in carrozzina, non ha commesso alcun reato ma le istituzioni hanno quasi condannato ai domiciliari: «Sono chiuso in casa, vedo la vita fuori dalla finestra. Non voglio più. Sarebbe meglio morire». Piange e stringe più forte la mano dell'estranea accolta in un appartamento dove nulla è fuori posto, ma per arrivarci devi per forza far le scale: gli ascensori sono murati da oltre dieci anni. C'è chi dice da venticinque.

Così Salvatore, e tanti altri anziani e disabili si ritrovano prigionieri in quei palazzoni così alti che se spingi lo sguardo oltre sembra di vedere il paradiso. Ma se osservi da vicino è tutto meno bello. E si finisce per parlare delle istituzioni e dei politici, che a ridosso delle elezioni sono sempre puntualissimi e carichi di promesse e poi si dimenticano. E tutto resta come sempre, con le strade sterrate, i cumuli d'immondezza davanti ai quali il camion della nettezza urbana passa senza fermarsi e tutto ciò che nascondono quei grattacieli grigio topo, figli di logiche urbanistiche di anni andati. Insieme al decoro e alla dignità di chi ci spera ancora di tirar fuori qualcosa di bello dove c'è il nulla o poco più.

Gli interni

È un groviglio di storie, paradossi e controsensi. Li tocchi con mano quando decidi di avventurarti lungo gli androni dei casermoni tutti uguali. Dove appena sopra i citofoni trovi una scritta fatta sul muro con il pennarello: “Inutile suonare. Qui non apre nessuno, guasti", e dentro è un susseguirsi di cavi ingarbugliati che escono dai muri dove la muffa corre più veloce delle manutenzioni. Niente luce nella scale, e tra un piano e l'altro trovi un pannello di plexiglas che sostituisce la finestra rotta e mai sostituita, con l'areazione garantita da una decina di fori artigianali. Nelle piastre, spariti spaccio e criminalità, ci sono piccioni morti e una distesa di sacchi neri con escrementi, resistono le accuse messe nero su bianco nelle pareti scrostate dove si parla di carogne, infami e amici dei brigadieri. E basterebbe forse questo per capire quanto sia lontana la riqualificazione di questa enclave cittadina di cui si parla da anni ma mai iniziata.

Così anche la visita di due operai di Area intenti a riparare una perdita, ha quasi del miracoloso, perché lo ripetono un po' tutti che da queste parti la realtà è che sono abbandonati. E si torna a parlare degli ascensori murati. «Bisogna anche spiegare il perché. Non tutti hanno pagato la quota condominiale e si è arrivati a un grosso debito che ha portato a fermarli», dice uno dei due. Come se tenere in ostaggio anziani e disabili sia la soluzione per risolvere il caso.

L’orto

Nel giardinetto recintato dove un pitbull di nome boss convive con la statua della Madonna qualcuno è riuscito a far crescere pomodori e peperoni. Tipo orto urbano - non autorizzato - che dimostra come volendo si riesce a tirar fuori qualcosa di bello e sano anche da uno sterrato dove auto abbandonate e rifiuti indifferenziati contrastano con il nuovo stadio tirato su in tempi record rispetto all'immobilismo oltre la strada. Dove all'improvviso senti la musica caraibica uscire dalla cassa di un motorino. Alla guida c'è Mariotto, che appianati i conti con la giustizia apre le porte di casa sua e lo dice senza tanti giri di parole: «Se cresci nella merda senti puzza ovunque». La delinquenza? «È cambiata. Ora ci sono questi piccoli che non hanno rispetto».

