Sant’Elia, la rinascita dei palazzoni 

Mai più bimbi che giocano nel fango, montagne di rifiuti e degrado a Sant’Elia. Nel piano in mente all’amministrazione comunale, presto i palazzoni “Del Favero” e “Le Lame” saranno riqualificati. Nei progetti da 20 milioni di euro, approvati martedì con due proposte di deliberazione (numero 51 e 52) dagli assessori dell’esecutivo guidato dal sindaco Massimo Zedda, che aveva fatto del risanamento del popolare quartiere un cavallo di battaglia elettorale.

L’accordo

Sant’Elia è sempre finita sulle pagine dei giornali per episodi di cronaca nera o per le denunce degli abitanti, costretti a vivere in condizioni igienico sanitarie preoccupanti. «Degrado chiama degrado, presto le palazzine e le aree abbandonate Del Favero e Le Lame, dove abitano migliaia di persone, saranno sistemate, con spazi adeguati soprattutto per i più piccoli e per chi era costretto a convivere tra liquami, rifiuti e animali di ogni genere», anticipa l’assessora comunale Anna Puddu, delegata dal sindaco per l’iniziativa che sarà illustrata più dettagliatamente venerdì 21 marzo, alle 10,30, al Lazzaretto, durante un incontro tra Comune, Regione e Area.

L’operazione di riqualificazione dell’area parte da lontano, addirittura dal 2006 con un progetto per l’abbattimento dei due complessi e il trasferimento dei residenti in nuove abitazioni che si sarebbero dovute realizzare nel parcheggio Cuore. I progetti attuali hanno dovuto superare uno scoglio che sino a poco tempo fa sembrava insormontabile. Quelle palazzine sono di proprietà di Area (Agenzia regionale edilizia abitativa) ma sono state realizzate su terreni comunali. Un aspetto burocratico che ha limitato per anni la richiesta e l’utilizzo di finanziamenti pubblici. Recentemente l’assessorato regionale agli Enti locali, che ha competenza su Area (Ente strumentale della Regione) ha raggiunto l’accordo con il Comune, trasferendo a Palazzo Bacaredda le competenze sui due progetti esecutivi per la realizzazione dei sottoservizi (fogne, acqua e illuminazione) e per la riconversione delle aree abbandonate dei due complessi edilizi.

Fogne e illuminazione

La prima tranche da circa 4,7 milioni di euro, ottenuto grazie alle risorse del Pnrr, sarà utilizzata per “il progetto esecutivo di rifacimento delle condotte idriche, fognarie e predisposizione delle reti tecnologiche e illuminazione pubblica a servizio dei complessi del Favero e delle Lame”. «Sant’Elia è uno dei quartieri più belli di Cagliari e come amministrazione stiamo concentrano la nostra attenzione su di esso, per risolvere in maniera definitiva problemi che non sono mai stati risolti», aggiunge l’assessora.

Nuove piazze

La seconda proposta di deliberazione prevede un intervento di 15,3 milioni di euro per la riqualificazione urbana degli spazi esterni dei palazzoni Del Favero e Le Lame. «Vogliamo recuperare le piazze Lao Silesu, Falchi e Demuro e le aree A, B e C delle Lame da mettere a disposizione degli abitanti». I tempi? «Saranno rapidissimi – conclude Anna Puddu – abbiamo chiesto un intervento urgente. Contiamo di assegnare la gara d’appalto e iniziare i lavori entro il mese prossimo».

