Sant’Elia, il rilancio può attendere 

Il ponte ciclo pedonale, il Parco degli Anelli e il porticciolo, per non parlare dello stadio. Lo sviluppo di Sant’Elia è bloccato da una lunga serie di opere incompiute, bloccate o vandalizzate. Il quartiere, che sorge in uno dei posti più incantevoli del Golfo degli Angeli, avrebbe necessità di più attenzione ma spesso la buona volontà e le buone intenzioni si fermano improvvisamente, contribuendo a far crollare la stima nei confronti della politica e di chi l’amministra.

L’ultimo caso di ruspe e operai spariti è il porto per la piccola pesca, nato da un travaglio durato oltre dieci anni. I lavori sono fermi da mesi per un tortuoso inghippo burocratico che i pescatori del porticciolo non riescono a capire, archiviando la vicenda come ennesimo episodio di mala politica .

Lavori insabbiati

Nella piccola casetta, alle spalle del ponte del piccolo porto, l’argomento più gettonato è lo stop alle operazioni di completamento dell’opera. «La costruzione del porticciolo è ferma da oltre sette mesi», afferma William Sanna, pescatore di 32 anni. «Il problema nasce dalla Regione e dal Comune che hanno bloccato i finanziamenti e di conseguenza la continuazione dell’opera». Per Sanna le preoccupazioni sono serie e imminenti. «A febbraio, nel vecchio porticciolo dove ormeggiamo, iniziano le secche. Come facciamo a togliere le barche insabbiate? Come facciamo a lavorare e a portare il pane a casa?».

Più pragmatico e deciso Orlando Masala, vice presidente della cooperativa “Porticciolo di Sant’Elia” che conta 40 pescatori. «Da quello che abbiamo capito hanno sbagliato i calcoli e l’impresa ha finito in anticipo i soldi. Le pietre per i moli dovevano essere utilizzate per un fondale non più basso di mezzo metro mentre in alcuni punti, a causa della sabbia che si spostava, ha raggiunto i 2 metri di profondità. Così la quantità di materiale è più che triplicata». Masala non si perde d’animo. «Per concludere i lavori mancano ancora i parcheggi, le banchine e il dragaggio. Se non dovessero terminarli organizzeremo noi gli ormeggi nel nuovo porto».

L’inghippo burocratico

Lo stop ai lavori è nato da una diatriba burocratica tra l’associazione temporanea di imprese capeggiata dalla Ciro Menotti, la società vincitrice dell’opera poi affidata in subappalto alla “Restauro Ambiente” (la stessa che stava realizzando il ponte ciclo pedonale e il cui contratto è stato rescisso dal Comune) e la Regione. La società ha interrotto la realizzazione del porticciolo perché la Regione non ha adeguato il tariffario ai prezzi post Covid delle palancole (delle barriere che evitano l’afflusso dell’acqua) utilizzate per la realizzazione delle banchine. Dopo la pandemia il costo di questi componenti è volato oltre il 300%. Il successivo ricorso al Tar è stato vinto dall’associazione di imprese che ora sta trattando con il Comune un accordo per la ripresa dei lavori. Il paradosso è che sul porto per la piccola pesca di Sant’Elia stanno per arrivare altri 1,8 milioni di euro che non potranno essere utilizzati sino a quando non sarà concluso il contenzioso.

Il ponte dei sospiri

Sembra a una svolta anche la vicenda del ponte ciclo pedonale di san Bartolomeo, che dovrebbe collegare Su Siccu a Sant’Elia. Il contratto era stato annullato dal Comune per un contenzioso sulla qualità dell’acciaio. Ora, ottenuto il nulla osta da Sovrintendenza e Tutela del paesaggio, Palazzo Bacaredda attende che le acciaierie consegnino i moduli realizzati con un nuovo materiale .

RIPRODUZIONE RISERVATA