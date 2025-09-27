Sant’Elia, il mesto addio del mercato 

Dopo una lenta agonia, il colpo di grazia. Con una nota firmata dal dirigente Alessandro Cossa, il mercato civico di Sant’Elia ieri ha chiuso per sempre i battenti. Dei tre boxisti sopravvissuti, due non riuscendo a sopportare i costi di trasloco appenderanno il grembiule al chiodo, l’altro tenterà una nuova avventura nella struttura civica di Is Bingias. Il destino dell’edificio aperto poco meno di 27 anni (è stato inaugurato il 14 dicembre 1998) è già stato deciso: al posto di banconi, frigoriferi e cassette di frutta ci sarà, grazie a un accordo tra Comune e Diocesi, “L’emporio della solidarietà”. Una scelta non condivisa dal Comitato di quartiere di San Bartolomeo che annuncia battaglia.

Ai box

Angelo Atzori, di Teulada ma da tempo a Cagliari (box 1) ed Elena Cara, di Cagliari, (box 2) hanno entrambi 75 anni, e da quando il mercato del popoloso quartiere ha aperto vivono fianco a fianco. Tutti i giorni, dalla mattina presto sino alle due. Lui vende pane, lei salumi e formaggi. L’ultimo giorno di lavoro ha il sapore amaro della beffa e della delusione. «Tanta fatica e tanti soldi investiti per finire in questo modo inglorioso», afferma Atzori, che prima di Sant’Elia ha passato decine di anni al mercato di San Benedetto. «Invece di investire su questo mercato e sulle sue attività hanno preferito scegliere la soluzione meno impegnativa: chiuderlo per sempre. Eppure – aggiunge – eravamo un importante punto di riferimento soprattutto per gli anziani della zona, che ora dovranno farsi accompagnare dai figli a fare la spesa».

Elena Cara ha il piglio combattivo, la chiusura del mercato è difficile da digerire. «Purtroppo non ho alternative, oggi corrisponde anche al mio ultimo giorno di vendita. Il Comune non ci ha concesso neanche un centesimo per un eventuale trasloco. Per trasferirci a Is Bingias o in via Quirra sono necessari almeno diecimila euro. Non solo – aggiunge la commerciante – sarebbero stati a nostro carico anche i costi per il rifacimento dell’impianto elettrico. Davvero troppo, spese impossibili da sostenere».

Trasloco amaro

Poco più avanti, al box 40, Marco Mantega sta inscatolando salumi e formaggi. «Dopo tanti anni di sofferenze e tormenti siamo arrivati al capolinea. Nessuno ha fatto niente per evitare la morte di Sant’Elia. Ed eccoci arrivati al suo funerale. Sono distrutto, amareggiato, la mia famiglia lavora nei mercati da 80 anni». Siete rimasti solo in tre, le spese sono eccessive. «Era chiaro, hanno fatto i bandi ai quali nessuno ha partecipato: quale commerciante investirebbe in una struttura con condizioni così disastrate?». E ora? «Non ho alternative, andrò a Is Bingias. E le spese di trasloco saranno a mio carico. L’unica agevolazione – precisa Mantega – è l’applicazione, nella struttura di Pirri, del canone ridotto, che sto pagando qui, sino a dicembre 2026. Davvero una magra consolazione».

Il “no” del comitato

La decisione dell’Imporio solidale non piace al Comitato di quartiere San Bartolomeo che ha annunciato per mercoledì prossimo alle 18 nella piazza di fronte alla chiesa , la convocazione di un incontro pubblico per discutere sul tema.

