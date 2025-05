Sant’Elia, il mercato sta morendo 

Sono rimasti in tre a difendere un fortino fatto di degrado, abbandono e incuria. Il mercato civico di Sant’Elia sta morendo, meglio è in coma irreversibile. Pochi boxisti e ancora meno clienti stanno segnando la sorte di quello che era un presidio del popoloso quartiere cagliaritano di Sant’Elia, e che ospita un ufficio di città fondamentale anche per chi abita a Monte Urpinu, La Palma e Quartiere del Sole. Gli spazi desolatamente vuoti, i frigoriferi arrugginiti e le cassette abbandonate, il Comune aspetta solo che gli ultimi barricadieri accettino di trasferirsi a Is Bingias per poi prendere un decisione che sembra inevitabile: la chiusura. Che coinciderà con l’abbandono della struttura al suo destino, come già accade per le ex circoscrizioni, l’ex liceo artistico a Castello, l’ex palestra di via Degli Stendardi e altre decine di immobili comunali.

Lo sconforto

La scala mobile porta nel nulla. Dopo l’ultimo gradino lo scenario è spettrale: due operai di una ditta di smaltimento stanno smontando l frigorifero di quella che era una macelleria equina. I banchi sono desolatamente vuoti, dei 30 rivenditori di 28 anni fa (il mercato è stato inaugurato nel 1997) ne sono sopravvissuti tre. Altri tre nelle ultime due settimane hanno alzato bandiera bianca e hanno accettato il trasferimento nella struttura di Is Bingias. Sul lato che si affaccia sulla terrazza piove dal soffitto e l’acqua ha mandato in tilt l’impianto elettrico. «Io resisto, dove vuole che vada alla mia età». Angelo Atzori, 79 anni, sta dietro il bancone del box numero 1 da quando il mercato ha aperto. Vende pane, pasta, dolci e altri alimentari. In quantità sempre minore. È pensionato, altrimenti avrebbe chiuso la baracca da tempo. «Un disastro, ormai qui non c’è più nessun rivenditore e, ovviamente, i clienti non vengono». Sino a quanto resisterà? «Non lo so, ci hanno rinnovato la concessione per altri 10 anni, sinché tiene la salute rimango qui, anche perché per trasferire l’attività in un altro mercato non sarebbero sufficienti 20.000 euro».

Il superstite

Tutti parlano di San Benedetto e piazza Nazzari, mentre Sant’Elia e Santa Chiara stanno morendo di inedia. Marco Mantega gestisce da 27 anni una salumeria al box 40 ed è stato protagonista di mille battaglie per dare una dignità al mercato. Ora preferisce una posizione attendista. «Va male, malissimo, la struttura è in abbandono da anni, la manutenzione ordinaria è un lontano ricordo. Da dopo Pasqua tre concessionari, accettando l’offerta del Comune, si sono trasferiti a Is Bingias, a Pirri». Lei non si arrende? «Tengo duro, non voglio andarci anche perché non ho la possibilità di pagare le spese per il trasloco». Perché sono scappati tutti da Sant’Elia? «Questo mercato è nato male, il secondo piano era stato destinato alla vendita di pesci. Scelta sbagliata – visto che per questi prodotti si utilizzano i piani bassi - che dopo pochi anni dall’apertura ha portato alla chiusura del piano». Oggi sbarrato con una pila di carrelli che impediscono l’accesso alla scala mobile.

L’abbandono

Attilio Corrias, 86 anni, vive a San Bartolomeo. «Questo mercato è fondamentale per chi come me non può arrivare nei market della zona. Parlano di rilancio del quartiere, ma come? Chiudendo il mercato e favorendo gli abusivi?».

L’assessore

«Il mercato è in crisi da anni e non più funzionale al quartiere», afferma l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. Il rilancio è una follia? «Sono stati fatti due bandi andati deserti e noi dobbiamo valutare con attenzione le spese a carico della comunità». Quando chiuderà? «Una valutazione che farà la Giunta».

