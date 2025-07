Sant’Elia, distrutta dai vandali la passerella del Lazzaretto 

Degrado nella parte esterna del Lazzaretto. Non si tratta però dei soliti rifiuti che si trovano anche vicino al Parco degli Anelli, di fronte al lungomare di Sant'Elia. Si tratta piuttosto della passerella in legno che costeggia il caseggiato. Da diverso tempo è danneggiata, con molte delle assi divelte e sparse tutto attorno. Chiunque può entrare in quell'area e i pericoli sono reali, fanno notare gli abitanti del quartiere: «Quella parte laterale è di facile accesso e ci si può far male, basta mettere un piede dove non ci sono le assi ed il guaio è assicurato». C'è chi pensa che a danneggiarla sia stato qualche vandalo. «La sera, quando fa buio, dei ragazzini si riuniscono in quella zona e spesso è accaduto che vandalizzassero ciò che trovavano. Non mi meraviglierei quindi se ad avere fatto questo danno siano stati loro», ipotizza Tatiana Farris, abitante del vecchio borgo, che, come altri residenti del quartiere, non si capacita del fatto che la passerella non sia ancora stata riparata: «Versa in queste condizioni da anni, nessuno finora è mai intervenuto. Non basta solo metterla in sicurezza, magari mettendo delle transenne per non far entrare le persone, anche perché queste trovano il modo di entrare ugualmente. Bisogna proprio metterla a posto».

RIPRODUZIONE RISERVATA