Sant’Elia, cede la condotta: pericoli e disagi  

«Un vero e proprio lago d’acqua nauseabonda largo un centinaio di metri e profondo in alcuni punti mezzo metro, dall’odore pestilenziale e in quanto tale malsano, potenzialmente pericoloso per la salute pubblica», denuncia il consigliere comunale Marcello Polastri. «È questo lo spettacolo sul quale si affacciano le cucine delle case di via Schiavazzi, dove il lago ha fatto la sua comparsa e si sta estendendo», rincara il consigliere che ha «già scritto alle autorità competenti».

Per Polastri «a Sant’Elia è necessario usare una barca per raggiungere i mastelli condominiali della spazzatura, che sono stati circondati dal lago. È infatti necessario dedicare ogni giorno attenzioni a un quartiere che soffre e ha bisogno di un restyling, prima che le condotte cedano dappertutto e che l’acqua acceda nei vani ascensori e cantine. Di questo problema», dice, «ho avvertito le autorità e scriverò anche a quelle sanitarie: giocare allo scaricabarile non serve per risolvere un problema che mina la salute dei cittadini».

