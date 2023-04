Sant’Elia, caccia alla banda del manganello  

Quando è salita in auto ha notato subito un oggetto insolito, nel sedile posteriore: un manganello, di quelli solitamente in uso alle forze dell’ordine. Una donna, con una limitazione della libertà per dei precedenti, si è preoccupata perché se l’avessero fermata per un controllo avrebbe rischiato ulteriori guai. Così ha gettato via l’oggetto, avvisando immediatamente il suo legale. L’avvocato ha poi contattato i carabinieri, indicando il punto dove avrebbero trovato il manganello, tra la vegetazione a Sant’Elia.

Un ritrovamento avvolto nel mistero. L’auto infatti non aveva subito alcun danno. Ma chi ha dimenticato nella vettura il manganello? L’ipotesi avanzata dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo è che si possa trattare di una banda specializzata in furti su vetture che starebbe agendo nel quartiere di Sant’Elia e in altre zone. I ladri userebbero i manganelli per spaccare i vetri delle auto. In questo caso probabilmente hanno trovato lo sportello dimenticato aperto e non avrebbero dovuto mandare in frantumi il vetro del finestrino. Forse poi sono stati disturbati e sono dovuti scappare, scordandosi però il manganello nell’abitacolo. Meno probabile che si tratti di uno degli strumenti di difesa in dotazione alle forze dell’ordine: in questo caso chi lo avrebbe potuto dimenticare e in quale circostanza?

Per ora il manganello è stato sequestrato dai carabinieri e sono in corso le indagini per capire chi lo abbia lasciato, involontariamente, nell’auto della donna. (m. v.)

