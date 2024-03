Sant’Elia, battaglia legale sulle bollette dell’acqua 

Da una parte Abbanoa che cinque anni fa ha rivendicato, con tanto di decreti ingiuntivi, oltre 6 milioni di euro ad Afrea per consumi non pagati nelle case popolari di Sant’Elia. Dall’altra proprio l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa che, non considerandosi un utente della società idrica perché non vi sono contratti sottoscritti, ha presentato ricorso in Tribunale ritenendo illegittima la pretesa: le eventuali bollette - è la posizione dell’ex Iacp - dovevano essere indirizzate agli assegnatari degli alloggi che hanno usufruito dell’acqua. In mezzo la giudice del Tribunale civile, chiamata dal 28 dicembre 2020 a stabilire chi ha ragione, ma nel frattempo destinataria ora di un’istanza di ricusazione presentata da Area. La ragione? È sposata col presidente del Collegio Sindacale di Abbanoa.

Il procedimento

Abbanoa è una società per azioni a capitale interamente pubblico, con azionisti la Regione e 342 comuni sardi, mentre Area è un’agenzia controllata dalla stessa Regione. Dopo l’ingiunzione di pagamento del gestore idrico, difeso dall’avvocato romano Francesco Pisenti, l’azienda pubblica che gestisce le case popolari ha fatto subito ricorso al Tribunale con gli avvocati Anna Maria Minafra, Silvia Cuncu, Eloise Leppori e Luca Palmas. Il procedimento (per 6.762.418,52 euro) è passato negli anni in mano a vari giudici, sino ad approdare il 28 dicembre 2020 nella scrivania di una giudice che, martedì scorso, si è vista depositare un’istanza di ricusazione.

L’istanza di ricusazione

I legali dell’Agenzia regionale scrivono di aver scoperto che sia sposata con Francesco Salaris, nominato il 10 novembre 2021 per tre anni alla presidenza del Collegio Sindacale di Abbanoa. Per gli avvocati di Area sarebbe «palese il conflitto d’interessi o comunque le evidenti e gravi ragioni di convenienza che avrebbero già dovuto portare il giudice ad astenersi». Non solo. Nell’istanza si legge anche come sia un primo giudice che anche la stessa titolare avessero, in un primo momento, condiviso l’eccezione secondo cui la richiesta di pagamento dell’acqua consumata dovesse essere indirizzata a chi viveva nelle case popolari di Sant’Elia. «Inspiegabilmente», scrivono gli avvocati di Area, «con provvedimento del 24 novembre 2023, a seguito di istanza di revisione e modifica depositata da Abbanoa in data 4 maggio 2023, la giudice ha completamente ribaltato le motivazioni e asserzioni dalla stessa esplicitate nell’ordinanza del 12 aprile 2023». E se in un primo momento la causa sarebbe stata dichiarata pronta per andare a decisione, poi sarebbe emersa la necessità di una consulenza tecnica (nominati esperti Roberto Dessy, Elisabetta Muntoni e Marco Dettori) per accertare quali immobili di Area usufruissero dell’acqua di Abbanoa e calcolare le somme dovute. In questo modo, sottolineano sempre i legali di Area, il gestore idrico «il giudice incaricato sembra anticipare (l’ingiusto) verdetto a carico di Area, di cui non si comprende il fondamento giuridico. Sembrerebbe, invece, evidente il vantaggio di tali scelte per Abbanoa che si vede riconosciuta la possibilità anche per il 2024 di inserire in bilancio somme di dubbia esigibilità (almeno 4 milioni e mezzo di euro di credito asserito)». Ovviamente questa è la posizione dell’Agenzia per l’edilizia popolare, mentre Abbanoa ritiene - al contrario - che la nomina del Ctu sia più che sacrosanta. Il rischio, infatti, è che alla fine nessuno paghi l’acqua che è già stata consumata nei palazzi di Sant’Elia.

La decisione

A decidere se accogliere o respingere l’istanza di ricusazione sarà un collegio di tre magistrati guidato dal presidente di Sezione, Ignazio Tamponi (udienza il 21 marzo). Fondamentale è quanto stabilisce l’articolo 51 del Codice di Procedura Civile che indica, espressamente, i casi nei quali vi sia l’obbligo di astensione. «In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza», si legge poi, «il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi». Non può essere dunque escluso che la giudice incaricata avesse già per tempo comunicato il legame coniugale al suo presidente, ma che quest’ultimo non l’abbia autorizzata a disfarsi della causa, nemmeno per opportunità, ritenendo il Collegio sindacale un semplice organo di controllo slegato alla società. E ora la parola andrà al presidente Tamponi e al suo collegio.

