Sant’Elia, apre la Casa della salute 

Contrastare la povertà sanitaria e avvicinare le istituzioni ai cittadini. Sono gli obiettivi del Comune, che ieri mattina ha inaugurato in via Schiavazzi la nuova Casa della Salute del rione Sant’Elia. C’erano l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, l’assessora comunale al Benessere e Salute dei cittadini Anna Puddu e il commissario straordinario dell’Asl di Cagliari, Aldo Atzori.

«Abbiamo mantenuto la parola data», commenta la presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde, «è stato inaugurato il nuovo Centro della salute, frutto della sinergia tra Regione, Comune e distretto sociosanitario. Il presidio metterà a disposizione sportelli sociosanitari, medici di base, pediatri e odontoiatri a oltre novemila residenti. Un territorio», conclude Todde, per il quale la Giunta regionale ha stanziato 35 milioni di euro per riqualificare reti idriche, sottoservizi e spazi urbani».

I finanziamenti

«Con questo intervento, finanziato dai fondi Pon-Metro 2014-2020 e con quelli simili che metteremo in atto nei prossimi mesi, vogliamo consentire a tutti i quartieri della città di avere parità di diritti», commenta l’assessora comunale al Benessere e salute dei cittadini Anna Puddu. «Si inizia con Sant’Elia, un quartiere in cui mancano i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta: da settembre si comincia con le visite. Le ore specialistiche sono invece coperte dal Pnes (Piano nazionale di equità sulla salute), un fondo dedicato a contrastare la povertà sanitaria. Vogliamo analizzare tutti i vuoti urbani per capire quali sono i servizi necessari. Dovrebbero essere imminenti le case di prossimità previste dal Pnrr e di competenza regionale». Aggiunge l’assessora Puddu: «Anche il servizio sociale territoriale La Palma-Sant’Elia, che di solitoriceve nel quartiere La Palma, per una volta alla settimana, il giovedì dalle 9 alle 13 riceverà qui in via Schiavazzi».

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 13, inizierà l’attività della Casa della salute, che attiverà lo sportello di orientamento sociosanitario per la prevenzione e presa in carico e informazione sui servizi sociosanitari. Da settembre sarà aperto tutti i giorni, anche di pomeriggio e forse pure la domenica. Oltre alle visite degli specialisti, saranno attivi il consultorio, le vaccinazioni con due medici di medicina generale e un pediatra e con gli screening delle malattie oncologiche. A settembre inizierà l’attività del centro di quartiere nei locali dove si trovava la scuola, a fianco alla Casa della salute».

