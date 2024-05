Sant’Elia, acqua non pagata per sei milioni di euro: è guerra tra Area e Abbanoa  

Nessuna ricusazione. La giudice del Tribunale civile può restare al proprio posto e decidere sul contenzioso tra Area e Abbanoa in merito all’acqua non pagata che sarebbe stata consumata per anni nelle case popolari di Sant’Elia. Da una parte c’è il gestore idrico che cinque anni fa aveva rivendicato, con tanto di decreti ingiuntivi, oltre 6 milioni di euro all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. Dall’altra l’ex Iacp che, non considerandosi un utente perché non vi sono contratti sottoscritti, aveva presentato ricorso in Tribunale ritenendo illegittima la pretesa e che le bollette dovessero essere indirizzate direttamente agli assegnatari degli alloggi che hanno usufruito dell’acqua.

A chiedere la ricusazione della giudice, chiamata dal 28 dicembre 2020 a stabilire chi abbia ragione tra le due aziende pubbliche (Abbanoa è controllata dalla Regione e dai comuni sardi), erano stati gli avvocati di Area: Anna Maria Minafra, Silvia Cuncu, Eloise Leppori e Luca Palmas. Motivo? Il magistrato che deve decidere è la moglie del presidente del Collegio Sindacale di Abbanoa, Francesco Salaris. Il collegio della Prima sezione civile del Tribunale, presieduto da Ignazio Tamponi (a latere Mario Farina e Francesca Lucchesi), ha rigettato la richiesta di ricusazione. Per i giudici la rappresentanza dell’ente e i poteri di gestori sono ricondotti al solo organo amministrativo «laddove l’organo di controllo non è titolare in via ordinaria di alcun potere di rappresentanza, né, tantomeno, decisorio che riguardi l’indirizzo e lo svolgimento delle attività di impresa che la società svolge, ivi compresa, evidentemente e per quanto qui in rilievo, la gestione del contenzioso in questione».

Non essendo i sindaci un organo gestionale, dunque, per la giudice non ci sarebbe stato l’obbligo di un’astensione. Quanto alle «gravi ragioni di convenienza», il Tribunale ha ritenuto che siano «una mera facoltà per il giudice di domandare l’astensione, senza che le parti possano in alcun modo sindacare tale scelta e, tanto meno, sulla base di essa far ricorso allo strumento della ricusazione». C’è da dire, inoltre, che proprio la stessa giudice aveva chiesto al presidente l’autorizzazione ad astenersi nel 2021, per un’altra causa che riguardava Abbanoa, informando i superiori che nell’organo di controllo della società ci fosse il marito (in quell’epoca componente del collegio e non presidente).

Nel ritenere pretestuosa la richiesta di ricusazione, il collegio presieduto da Ignazio Tamponi ha disposto 250 euro di pena pecuniaria ad Area, oltre all’addebito delle spese del procedimento fissate in 2500 euro. La causa può andare avanti senza necessità di cambiare il magistrato che aveva affidato ad un consulente tecnico il compito di stabilire l’entità dei consumi e l’eventuale ammontare della cifra da riconoscere al fornitore idrico, difeso dal legale romano Francesco Pisenti.

