Sant’Elia a rischio «Faremo di tutto per non chiuderlo» 

Pochi parcheggi, pochi servizi, pochi incassi dai canoni e isolamento. Il mercato di Sant’Elia naviga in acque cattive. Troppo elevati i costi di gestione solo in parte coperti dai canoni di sei concessionari.

Ieri, la commissione Attività produttive presieduta da Alessandro Cao ha visitato la struttura comunale del quartiere. «Abbiamo ascoltato i sei boxisti, sono troppo pochi rispetto ai 32 spazi a disposizione», spiega Cao. «Così non si può continuare, le entrate non sono sufficienti per giustificare l’apertura». I concessionari si lamentano della scarsa affluenza, dell’isolamento al quale sono sottoposti quando il Cagliari gioca in casa e dei parcheggi “rubati” dall’Unipol Domus. «Certo, hanno ragione. I problemi ci sono, ma noi ci impegneremo per evitare la chiusura, che sarebbe solo la soluzione estrema». Proposte? «Banalmente, sarebbe importante allungare il percorso della linea 3 del Ctm».

Procedono spediti i lavori a Is Bingias, a Pirri. Gli operai della ditta Andrea Manca, stanno sostituendo gli impianti idrici dei box, le lampade, il contro soffitto e le macchine dell’aria condizionata. I lavori dovranno essere conclusi entro il 4 novembre.

In via Quirra, secondo i piani dell’assessore Carlo Serra, presto dovrebbero partire le opere per la riqualificazione del piazzale esterno. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA