Sant’Elena tra fede e tradizione 

Il ricordo dell’arrivo delle reliquie di Sant’Elena, lo scorso maggio, è ancora vivo nel cuore dei quartesi. La città ha vissuto un momento storico che non potrà dimenticare e per questo la festa in onore della patrona, nel mese di settembre, assume una valenza ancora più importante, carica di fede e di devozione.Come ha detto il parroco della basilica don Alfredo Fadda «l’arrivo delle reliquie di Sant’Elena è stata come una scossa di terremoto per la nostra vita spirituale, spesso stanca e apatica che deve ricostruirsi su nuove basi. Ora dopo questa entusiasmante esperienza di preghiera, dobbiamo ripartire, rinfrancati nello spirito».

L’attesa

Anche quest’anno il Comitato stabile dei festeggiamenti per la patrona ha organizzato un ricco programma che intreccia le celebrazioni religiose con i festeggiamenti civili, con il ritorno dell’attesa sagra dell’uva, con Enomusica e con il concerto di Raf che in piazza Sant’Elena celebrerà il 40esimo anniversario della sua hit Self control. Si parte l’8 settembre con il triduo di preparazione alla festa che andrà avanti anche il 9 e il 10. Martedì 10 alle 19 l’inaugurazione della festa a Sa dom’e Farra con il parroco don Fadda, i rappresentanti del Comune e il presidente del comitato di Sant’Elena, Antonio Longoni. E proprio Longoni ricorda «come sin da piccolo aspettavo con gioia la festa. Mia madre era indaffarata a ultimare i vestiti da indossare il giorno della processione. Il giorno dopo preparava il brodo di pollo ripieno come da tradizione e il sugo con salsiccia e zafferano per is malloreddus fatti rigorosamente a mano. E oggi mi trovo con gioia a presiedere la festa più bella e sentita della mia città».

Cibo e musica

Sempre martedì sarà inaugurata a Sa dom’e farra “L’uva da tavola e la vendemmia” e a seguire ci sarà il concerto del Duo Dorian. Mercoledì 9 alle 21,30 in piazza Sant’Elena appuntamento con la commedia dialettale in lingua sarda campidanese in due atti di Pierluigi Ibba, messa in scena dall’associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore “Mellu solu chi mali accumpangiau”.Giovedì 12 la festa ritrova Enomusica: dalle 21,30 in via Porcu degustazione di vini del territorio e torrone accompagnata dalla musica live.

La processione

Il clou venerdì 13 con la processione con il simulacro della Santa: il corteo partirà alle 18,30, dopo la messa celebrata da padre Giampaolo Uras. Al termine sarà impartita la solenne benedizione con la Reliquia del Lignum Crucis. In serata la gara poetica dialettale campidanese.Sabato 14 dalle 22 ecco Raf ma anche alle 11,30 la celebrazione in basilica con don Mario Farci, preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, animata dal coro della basilica. E ancora giochi e gonfiabili per i bambini. Domenica 15 parte da via Cecoslovacchia la Sagra dell’Uva con il suo carico gioioso di etnotraccas e trattori che celebrano la fine della vendemmia. In piazza Sant’Elena poi per la benedizione e la serata folk con i gruppi partecipanti. Non è finita: lunedì 16 la serata è del dj Sandro Murru.La festa è anche sport con i tornei di basket e la gara ciclistica Coppa Sagra dell’uva in programma il 20 e il 21 settembre.

