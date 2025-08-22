Sant’Elena, svelate le tappe della festa 

Sarà la speranza a guidare la festa di Sant'Elena nell'anno giubilare. Come dice il parroco della basilica don Alfredo Fadda, guardando alla Santa Imperatrice, «possiamo sempre sperare, anche se il viaggio della vita passa sulla rotta della tempesta, perché sappiamo che la storia di ciascuno di noi è custodita nel potere indistruttibile dell’Amore crocifisso e risorto».

La festa alle porte

La città si prepara ad omaggiare la sua patrona, nelle prime settimane di settembre, con un ricco programma messo su e svelato proprio nei giorni scorsi dal Comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena.Quasi due settimane di celebrazioni religiose e civili. A cominciare dalla grande processione di sabato 13 settembre, per proseguire il giorno successivo con il concerto della cantante Nina Zilli nel sagrato e ancora enomusica e la sagra dell’uva.Ma si comincia ancora prima il 9 settembre con il triduo di preparazione alla festa e con la vestizione del simulacro della Santa.

L’attesa

E già in città fervono i preparativi. Le maestre dolciaie sono a lavoro per preparare i dolci dedicati alla patrona mentre nelle case le donne stirano i copriletti di pizzo e preparano gli abiti più belli da indossare nei giorni della festa.«Ho sempre pensato che fare il presidente del Comitato Stabile per i festeggiamenti di Sant’Elena fosse un incarico di grande responsabilità e prestigio morale» dice il presidente Angelo Toro, «per questo, essere stato scelto ha riempito d’orgoglio me e la mia famiglia. Un incarico che ricopro dopo un periodo per me molto difficile, per questo riallacciandomi alle parole del parroco voglio ribadire che è la speranza che ci sostiene nei momenti difficili, che ci invita a rialzarci dopo ogni caduta e a guardare avanti con fiducia».

Le tappe

Il via ufficiale alla festa è fissato per l’11 settembre alle 19 a Sa dom’e Farra con il taglio del nastro delle mostre “L’uva da tavola e la vendemmia” e quella di manufatti artistici di Stefania Cogoni. Ci sarà anche il concerto del Duo Dorian. Altra mostra all’ex convento in via Brigata Sassari “L’ultima carta” a cura del Rotary club. La sala Michelangelo Pira invece ospiterà l’esposizione a cura di Franco Serra “Le tradizioni Quartesi: lavori artigianali in legno e tessuto” e il laboratorio sulla lavorazione della pasta a cura di Norma Argiolas.

Il momento più atteso sabato 13 con la grande processione per le vie della città preceduta dalla messa con l’arcivescovo Giuseppe Baturi.

