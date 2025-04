sant’elena sprecone 

Sant’Elena 1

Calcio Pirri 1

Sant’Elena (4-3-1-2) : Serra, Dessí, Boi, Amud, Pinna (33’ st Tamburini), Angiargia, Minerba, Delogu, Ferro (44’ st Zeby), Pilleri (42’ st Rotaru), D’Agostino (45’ st Iesu). In panchina Casula, Auriemma, Onnis, Mura, Piras. Allenatore Loi.

Calcio Pirri (4-4-2) : Massimiliano Sanna, Adamo, F. Loi (40’ st V. Loi), Pandori, Palmas, Cogoni, Nenna, Corda, Porru, Loi, Cabiddu (11’ st Bellanza). In panchina Serra, Meloni, Marco Sanna, Napoli, Mastromarino, Schirru, Grosso. Allenatore Busanca.

Arbitro : Zappino di Sassari.

Reti : pt 39’ D’Agostino; st 43’ Pandori.

Note : ammoniti Pilleri, D’Agostino, Delogu, F. Loi, Cogoni, Adamo; recupero 0’ pt, 8’ st. Spettatori 200 circa.

Il Sant’Elena, in vantaggio per 1-0, è rimontato al tramonto della partita da un volenteroso Pirri che, con l’1-1, conserva le speranze di salvezza diretta, senza passare dai playout. Prima dell’avvio della contesa un minuto di silenzio per ricordare Asia Loddo, la sedicenne tifosissima del Sant’Elena scomparsa per un incidente stradale. Il Sant’Elena ha una maggior qualità e prende in mano la partita, il Pirri tenta di replicare con apprezzabili trame palla a terra, ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Il primo tiro nello specchio al 26’, di marca quartese: violento calcio piazzato di D’Agostino, ma la sfera è centrale e Sanna respinge di pugno. Al 27’ il Sant’Elena sfiora il gol: Ferro si libera ma perde un tempo di gioco, fa un nuovo dribbling e calcia, ma il suo diagonale è respinto con bravura dal portiere. Al 39’ il Sant’Elena corona la superiorità territoriale con il gol dell’1-0: lancio di Dessì, difesa del Pirrri alta, D’Agostino si presenta solo in area, si decentra a destra, aggira il portiere e deposita in rete.

Il secondo tempo

Il copione non cambia, il Sant’Elena spinge, il Pirri palleggia benino ma quasi mai entra in area. C’è la regola non scritta che vuole che troppi gol sbagliati portino guai e le avvisaglie ci sono al 25’: azione concitata, Cogoni svetta di testa e coglie la traversa, il Pirri sfiora il pari. I ragazzi di Loi sfiorano ripetutamente il bis: al 34’ D’Agostino si fa chiudere lo specchio da Sanna, al 43’ Rotaru appena entrato coglie la traversa. È un presagio: sul capovolgimento di fronte, Loi mette un traversone in area e Pandori firma l’1-1. Lungo recupero, assedio quartese ma senza esito. I risultati degli altri campi sorridono al Sant’Elena che, grazie al pari del Cus Cagliari, conserva la terza posizione.

