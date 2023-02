Sant’Elena sgonfio, festeggia la Villacidrese  

VILLACIDRESE 2

SANT’ELENA 0

Villacidrese (4-3-1-2) : Quiriti, Pittau, Lussu, Caballero, Llanos, Bruno, Muscas, D. Pinna (23’ st Echarri), Carboni (35’ st M. Pinna), Lilliu (42’ st Medda), Palermo. In panchina: Sitzia, Podda, Virdis, L. I. Sanna, Aru, Ardau. Allenatore Mannu.

Sant’Elena (4-3-3) : Tirelli, Secci (16’ st Porta), Delogu, Mancusi, Silva (28’ st Mura), Porcu, Ruggeri (14’ st Minerba), Floris (28’ st Rotaru), Ragatzu, Caboni (1’ st M. Sanna), Littarru. In panchina: Palumbo, Vignati, Rotaru, Serpi, Pilleri. Allenatore Marongiu.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel st 7’ Muscas, 13’ D. Pinna.

Note : espulso Porcu, ammoniti Lussu, Carboni, D. Pinna Palermo, Mancusi.

VILLACIDRO. La Villacidrese sconfigge 2-0 il Sant’Elena nel recupero della sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza regionale e torna alla vittoria dopo 100 giorni. L’ultimo successo (5-0 alla Kosmoto Monastir sul neutro di Pabillonis) risaliva al 30 ottobre. Nello scontro diretto per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica i padroni di casa, privi degli squalificati Cirronis a centrocampo e del tecnico Mannu, hanno battuto gli avversari con due gol nella ripresa portandosi a 29 punti all’11esimo posto in classifica. Espulso Porcu del Sant’Elena e ammonito l’attaccante di casa Palermo, capocannoniere della squadra: era diffidato e domenica salterà il match sul campo della Ferrini.

Primo tempo equilibrato, le squadre pensano più a non prenderle che a darle, nella ripresa il Sant’Elena entra in campo molle e la Villacidrese ne approfitta. All’8’ azione di contropiede orchestrata sulla sinistra da D. Pinna che mette in mezzo un pallone sul quale si avventa Muscas per il gol del vantaggio. Al 13’ arriva il raddoppio: dalla fascia destra Carboni pennella un cross in area sul quale svetta D. Pinna che insacca.

