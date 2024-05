Sant’Elena, pellegrinaggi da tutta l’Isola per le reliquie 

Dopo quasi una settimana di pellegrinaggi, fede e devozione, la città si prepara a salutare le reliquie di Sant’Elena. La partenza è prevista per domani alle 16 ma intanto anche oggi sarà un’intensa giornata di celebrazioni.

Si comincia con le messe alle 7,30, 9,30 e 11,30. Alle 17 la santa messa sarà celebrata con i fedeli delle parrocchie di Sant’Elena di Gairo e Tula.Alle 19 invece saranno ospiti della celebrazione le parrocchie cittadine di Sant’Antonio e Santo Stefano.I pellegrinaggi si chiuderanno ufficialmente domani prima della partenza della teca che contiene il simulacro dell’Imperatrice con all’interno le reliquie. Alle 11,30 arriveranno i fedeli della parrocchia di San Giovanni Battista di Sedilo.

E sono giorni di festa anche per la parrocchia di Sant’Antonio che celebra San Salvatore da Horta. Comincia oggi il triduo a San Salvatore alle 18,15 seguito dalla messa alle 19 che si ripeterà con identico programma anche domani e sabato. Domenica il giorno più importante: alle 17 la recita del rosario e subito dopo alle 19 la messa con panegirico animata dal coro parrocchiale diretto dal maestro Gianni Caboni. Seguirà la processione per le vie del quartiere accompagnata dai suonatori di launeddas. Lunedì alle 19 la messa dei soci defunti. Per poi lasciare spazio i primi di giugno alla grande festa di Sacro Cuore.

RIPRODUZIONE RISERVATA