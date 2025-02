sant’elena, pazzo finale 

Sant’Elena 2

Atletico Masainas 2

Sant’Elena (4-3-3) : Serra, Minerba, Tamburini (15’ st Amud), Rotaru (38’ st Pedoni), Pinna, Angiargia, Piras (1’ st Mura), Giancarli (24’ st Ndour), Zeby (12’ st Ferro), Iesu, D’Agostino. In panchina Sanna, Onnis, Anedda, Auriemma. Allenatore Accardo.

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Uccheddu, Capra (43’ st Cui), Carrus (16’ st Cosa), Morleo, Uccheddu, Biccheddu, Serigne, Ballocco (20’ st Mura), Sartini, Lindiri. In panchina Virdis, Gomez, Alcala, Pittoni, Atzori, Milia, Todde. Allenatore Serpi.

Arbitro : Mugoni di Nuoro.

Reti : st 13’ Ferro, 34’ D’Agostino, 43’ Cosa, 47’ Biccheddu.

Note : ammoniti Serra, Tamburini, D’Agostino, Morleo, Lindiri; spettatori 200 circa.

Il Sant’Elena, in vantaggio per 2-0 sino a tre minuti dalla fine, si fa riprendere sul 2-2 nel recupero e brucia due punti preziosi. Primo tempo scialbo, in cui l’Atletico Masainas giostra la sfera meglio degli avversari. Da annotare due pericoli, entrambi creati dal Sant’Elena del nuovo tecnico Accardo: al 9’ Bove è bravo a chiudere lo specchio a D’Agostino, al 31’ Iesu calcia con violenza ma il portiere ospite respinge.

Il secondo tempo

L’Atletico Masainas punge al 5’ della ripresa: incornata di Morleo, palla alta. Ma è un fuoco di paglia: al 13’ Ferro, appena entrato, di piatto fa l’1-0. Gli ospiti reagiscono: al 20’ Mura è solo davanti a Serra, che respinge con i piedi. Al 31’ l’Atletico sfiora il pari: diagonale di Cosa e la sfera si stampa sul palo. Tra il 32’ e il 34’ D’Agostino diventa protagonista: prima centra il montante, poi raddoppia riprendendo da terra una respinta del portiere. Sembra finita ma, al 43’, Serra battezza male un tiro di Cosa dalla distanza e la palla si infila sul suo palo per il 2-1. Infine, dopo che Ferro sciupa la palla del 3-1, al 47’ Biccheddu su calcio piazzato sfrutta l’apertura della barriera quartese e sigla un insperato ma meritato pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA