Sant’Elena, pari-show 

S. Elena Quartu 0

Santa Teresa 0

Sant’Elena Quartu (4-3-1-2) : G. Sanna, Baldussi (33’ st A. Secci), Pitzalis, Delogu (33’ st Minerba), Angiargia, Mancusi, Cuccu, Pilleri, Floris (45’ st Sanna Cocco), Manca (19’ st A. Sanna), D’Agostino. In panchina Pisu, E. Secci, Scano, Scano, Mura, Ghiani. Allenatore: Madau.

Santa Teresa Gallura (4-2-3-1) : Pedelacq, Guglielmone (27’ Ouazzani), Kemache, Dias Braga, Edosomwan (10’ st Moussa), Zupel Rios, Ortiz Cortes (33’ st Siamparelli), Ziani, Traore (19’ st Laurent), Nunes Correia, Djedje (37’ st El Ardoudi). In panchina Sanna, Oli Oro, Secci, Alluttu, Ferraro. Allenatore: Ciarolu .

Arbitro : Masu di Olbia.

Note : ammoniti Baldussi, D’Agostino, Djedje, Siamparelli. Spettatori 150 circa.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena e il Santa Teresa esordiscono con un divertente 0-0 nel campionato di Eccellenza. Le reti inviolate, mai come questa volta, sono frutto del caso, dato che le occasioni, anche rilevanti, sono state davvero tante, soprattutto per il Sant’Elena. Un tempo per parte, nel primo il Sant’Elena gioca palla a terra, tutti si muovono all’unisono e regala bel calcio ai suoi tifosi; nella ripresa, complice un calo fisico, il Santa Teresa prende in mano il gioco e spaventa i ragazzi di Madau.

Si parte

I quartesi partono sparati: già al 1’ D’Agostino, con un calcio piazzato, saggia i riflessi di Pedelacq, al 7’ un tiro cross di Pitzalis sfiora la traversa. Il Sant’Elena spinge: all’11’ D’Agostino, in area piccola, sceglie la potenza, Pedelacq sfodera un grande riflesso. Però, l’undici ospite, pur in visibile difficoltà, comincia a riorganizzarsi: al 18’ Djedje, lasciato solo in area, colpisce di testa ma mette sul fondo fallendo una occasione clamorosa. Al 28’ D’Agostino, sempre lui, ruba palla a Ouazzani, ma il portiere del Santa Teresa si oppone in tuffo. Tanto Sant’Elena, ma il Santa Teresa sa rendersi comunque molto pericoloso, come al 39’: Traore con un esterno collo dal vertice destro obbliga Sanna ad un volo per levare sfera dall’angolino basso alla sua sinistra. Sempre Sant’Elena e sempre D’Agostino protagonista al 44’: botta violentissima in area piccola, ma centrale e il portiere respinge in tuffo. Nella ripresa si assiste a un’altra partita: già al 5’ Djedje incorna di testa in area piccola, palla fuori di un soffio. All’11’ Nunes Correja calcia sul fondo da ottima posizione. Il Sant’Elena non riparte più: al 23’ Ortiz Cortes impegna Sanna a terra. Infine, al 41, Ziani calcia di piatto sul fondo e la gara si chiude con lo 0-0 di partenza.

