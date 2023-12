sant’elena, pari per vignati 

SANT’ELENA 0

VILLACIDRESE 0

Sant’Elena (4-3-1-2) : Fortuna, Delogu, Minerba, Anedda (30’ st Mura), Vignati, Angiargia, Pilleri (15’ st Atzei), Fadda, Porru (37’ st Pedoni), Curreli, Floris. In panchina Ghimici, Rotaru, Murgia, Onnis, Melis, L. Pinna. Allenatore Vignati.

Villacidrese (4-4-2) : Cocozza, M. Pinna, Lussu, Rosa, Bruno, Aramu, Muscas, Fantasia, Suella, Carboni, Tutu. In panchina Sitzia, Aru, Ma. Pinna, Lilliu, Zedda, Canu, Figus, Lamacchia. Allenatore Mannu.

Arbitro : Carta di Oristano.

Note : ammoniti Delogu, Pilleri. Recupero 0’ pt, 4’ st.

Cagliari. Un pari a reti inviolate nello scontro salvezza tra Sant’Elena e Villacidrese, match che ha visto l’esordio in campionato di Fabio Vignati in versione giocatore-allenatore. Entrambe le formazioni si sono affrontate a viso aperto, rischiando addirittura di vincere (e perdere) nel recupero. La Villacidrese, in particolare, recrimina per un episodio accaduto al 94’, su un ribaltone avviato da Muscas, con un secondo pallone in campo lanciato dalla panchina del Sant’Elena per interrompere il gioco.

Buon Sant’Elena

Il primo squillo è del Sant’Elena. Al 6’ Curreli calcia dal limite sul primo palo, Cocozza devia in angolo. Al 15’ bell’azione dei padroni di casa: verticalizzazione da metà campo di Anedda per Curreli, quest’ultimo dall’out di sinistra crossa in area per l’inserimento di Porru ma il portiere della Villacidrese anticipa il centravanti quartese. La Villacidrese risponde al 18’ con un tiro al volo di Tutu murato da Fortuna. Poco dopo i biancoverdi sfiorano il vantaggio con Porru ma l’attaccante impatta male la sfera e non concretizza un ottimo assist di Fadda. Al 21’ il Sant’Elena segna con Fadda ma il direttore di gara annulla per un fallo commesso dal centrocampista sul portiere. Si rivede la Villacidrese al 23’: Tutu scappa a Vignati e strozza il tiro da posizione defilata. Al 27’ i quartesi sfiorano il vantaggio sulla bella punizione calciata da Fadda e respinta in angolo da Cocozza.

La ripresa

La Villacidrese approccia meglio. Al 16’ Fantasia approfitta del disimpegno sbagliato di Angiargia, servendo una palla in mezzo per Suella che non inquadra la porta. Il Sant’Elena alza il baricentro dal 20’. Fadda ci prova ancora su punizione, ma Cocozza è attento. Sempre il centrocampista quartese impegna il portiere al 26’ su un tiro cross insidioso. La Villacidrese va di nuovo alla conclusione al 29’ e al 33’, con Carboni e Suella. La partita è viva, soprattutto nel finale. Al 42’ Cocozza si deve distendere sul rasoterra di Atzei. E sempre il portiere della Villacidrese compie un miracolo al 48’ sul colpo di testa di Pedoni. Da lì ne nasce la ripartenza di Muscas, con un secondo pallone buttato in campo dalla panchina del Sant’Elena per forzare l’interruzione del gioco. L’arbitro lascia correre, Fantasia arriva in porta e, a tu per tu con Fortuna, fallisce incredibilmente la rete dell’1-0. Al termine dell’azione sono esplose le protese dei giocatori della Villacidrese.

