Sant’Elena, Orrù alla guida del comitato 

Sarà un anno impegnativo il 2023 per Gianni Orrù presidente del gruppo folk Città di Quarto. Non solo dovrà occuparsi di organizzare Sciampitta, il festival internazionale del folklore che tornerà a luglio, ma dovrà anche darsi da fare per mettere su il ricco programma di festeggiamenti in onore della patrona.

È lui infatti il nuovo presidente del Comitato di Sant’Elena per il 2023. Succede a Nicola Sanna capace lo scorso anno di portare sul palco un big della musica italiana come Giusy Ferreri.«Sono quartese doc e per me questo incarico ha un valore ancora più speciale» ha detto Orrù, «sono stato battezzato a Sant’Elena e il legame con la patrona è fortissimo. Sono stato invitato dal Comitato a ricoprire questo incarico e ne sono felice e onorato. Adesso bisognerà rimboccarsi le maniche e darsi da fare per organizzare anche quest’anno una bellissima festa».

E intanto, il Comitato dei festeggiamenti del 2022 ha devoluto mille euro all’Airc, l’associazione nazionale per la ricerca sul cancro.

