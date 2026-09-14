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La festa.
15 settembre 2026 alle 00:14

Sant’Elena, oggi messa e teatro dialettale 

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La città continua a festeggiare la sua patrona. Anche oggi sono in programma appuntamenti religiosi e civili. Alle 19 in basilica ci sarà la messa in onore dei soci defunti del Comitato stabile, presieduta da don Alfredo Fadda parroco della basilica. Subito dopo sarà deposta una corona d’alloro alla statua del milite ignoto.

La serata proseguirà alle 21,30 sul sagrato con la commedia dialettale in lingua sarda campidanese dal titolo “Giueffus e muscau”, messa in scena dall’associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore. La festa si prenderà poi due giorni di pausa per riprendere venerdì alle 18 in via Manara-Perdalonga con l’inaugurazione del rinnovato Campo Rosas, mentre in via Pessina alla stessa ora ci sarà il torneo di basket serie C maschile, semifinali, nell’attesa del grande appuntamento di sabato con la Sagra dell’uva con le etnotraccas, i carri e i calessi che partiranno alle 18,30 da via Cecoslovacchia.

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