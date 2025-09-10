Sant’Elena, oggi il via alla festa 

Tutto è pronto in città per la festa della patrona. Le bandierine colorate sventolano nelle strade, nei negozi i dolci sono già in vetrina e nelle case i drappi e i copriletti in pizzo sono già stati tirati fuori. Perché niente è più atteso dei festeggiamenti di settembre in onore di Sant’Elena.

Il battesimo

Il via ufficiale è previsto per oggi alle 19 a Sa dom’e Farra con il parroco della basilica don Alfredo Fadda, la presidente del consiglio Rita Murgioni, l’assessora al Commercio Rossana Perra e il presidente del comitato di Sant’Elena Angelo Toro. Sarà l’occasione per svelare il fitto programma di iniziative che andrà avanti fino al 21 settembre e per il taglio del nastro della mostra “L’uva da tavola e la vendemmia”.

Altre mostre anche alla sala Michelangelo Pira a cura di Franco Serra e il laboratorio artigianale della pasta di Norma Argiolas.E la festa rivoluzionerà anche il traffico. A cominciare da domani per l’appuntamento in via Porcu con Enomusica. Dalle 14 all’una traffico chiuso e divieto di sosta in via Porcu fino a piazza mercato e in via Cavour, via Bergamo e via Venezia. Chi arriva da via Cialdini dovrà svoltare a destra in via Martini.

Cambia la viabilità

Da sabato e fino a sabato 20 dalle 14 all’una, divieti di traffico e sosta in piazza Azuni, via Marconi (tra via Brigata Sassari e via Cavour), piazza Sant’Elena, via Parrocchia, via Diaz, via D’Annunzio e via Zara.Sabato è il giorno della processione con chiusura di tutte le strade dove passerà il corteo con il simulacro di Sant’Elena che dal sagrato, intorno alle 18,30, passerà per via Eleonora d’Arborea e da qui percorrerà tutto il centro della città per poi tornare in basilica. Qui nel sagrato ci sarà la solenne benedizione con la reliquia del Lignum Crucis di Nostro Signore Gesù Cristo. La mattina invece dalle 10,30 in via Porcu si potrà seguire il laboratorio dimostrativo dell’allestimento del carro da vendemmia adibito al trasporto della statua processionale di Sant’Elena. Statua che, già da qualche giorno, è esposta all’ingresso della chiesa dopo la tradizionale vestizione.Subito dopo la processione alle 21,30, la tradizionale gara poetica con gli improvvisatori. La settimana si chiuderà domenica, giorno di Sant’Elena, con la santa messa alle 11,30 e in serata il concerto di Nina Zilli. I festeggiamenti proseguiranno poi tutta la settimana successiva.

