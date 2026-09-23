Sant’Elena, obiettivo continuità 

Il Sant’Elena si è subito rimesso in carreggiata. Dopo la sfortunata sconfitta all’esordio per 1-0 a Selargius, arrivata nonostante un tempo in superiorità numerica e con un rigore fallito, gli uomini di Bebo Antinori hanno conquistato domenica scorsa il primo successo stagionale, battendo 4-2 il Cannonau Jerzu. Una vittoria importante, costruita in rimonta, che ha dato morale al gruppo e mosso la classifica: i quartesi sono adesso a quota 3, a metà graduatoria. Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati e ritrovare la stessa brillantezza offensiva mostrata domenica scorsa. Dopodomani il Sant’Elena sarà impegnato in trasferta sul campo del Cus Cagliari, ancora fermo a zero punti dopo due giornate. (ant. ser.)

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