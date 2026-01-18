Sant’Elena, non è finita 

Quartu Sant’Elena. Sant’Elena, la salvezza è ancora possibile. Questo è il verdetto dell’inattesa vittoria 0-2 sul campo del Carbonia, la prima in trasferta di questa tribolata stagione. La miseria di 13 punti in 18 gare farebbe presagire il peggio, ma, la combattività degli uomini di Maurizio Rinino a Carbonia, dimostra che la squadra è tutt’altro che rassegnata all’immediato declassamento in Promozione dopo il ripescaggio di agosto nella massima categoria del calcio sardo.

Lo scenario

Se si cerca conforto nei numeri, per il momento sono impietosi: attacco in sofferenza con appena 15 reti all’attivo, la peggiore difesa del campionato con ben 34 reti sul groppone, solo 3 vittorie in 18 giornate. Di conseguenza, per trovare motivi di speranza bisogna guardare altrove. Dato che sarà fondamentale vincere gli scontri diretti, pare azzeccato l’acquisto di Mauro Ragatzu, 43 anni suonati, ma ancora un rapporto confidenziale con il gol. L’attaccante promette di formare con D’Agostino e con la pulizia di calcio del giovane Iesu, un tridente capace di far male. Riavvolgendo il nastro per comprendere meglio le ragioni di queste difficoltà del club quartese, non ci si può non soffermare sul tema della precarietà. La dirigenza quartese agognava il ripescaggio in Eccellenza dopo la straordinaria rimonta compiuta nel 2024-25, dal penultimo posto sino ai playoff persi col Tortolì.

Da giugno sono poi iniziate le voci su possibile ripescaggio in Eccellenza che, tuttavia, sono diventate ufficiali solo ai primi di agosto. La società ha gioito ma, nonostante la buona volontà, il compito di allestire una formazione competitiva per un campionato di così alto livello come l’Eccellenza del 2025-26 è stato più difficile del previsto.

La scossa

Passando alle vicende di campo, la squadra, affidata dapprima al tecnico Antonio Madau, ha sempre cercato di impostare il gioco; tuttavia, a questo livello, ogni errore veniva punito tramutandosi in reti degli avversari. Per tentare la classica scossa, ci si è affidati ad un volto noto, Maurizio Rinino, che già aveva allenato i biancoverdi in una parte della scorsa stagione. La sconfitta interna contro il Buddusò aveva lasciato tutti delusi per le modalità, più che per il risultato; la squadra era parsa paralizzata dalla tensione. Invece, la reazione mostrata a Carbonia apre scenari di fiducia.

