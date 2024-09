Sant’Elena, la festa può iniziare 

Chiedete ai quartesi che cos’è per loro la festa di Sant’Elena. Non avranno dubbi a rispondere che è il periodo più atteso dell’anno.Quello in cui la città si veste di colori mentre nelle case si preparano i dolci più preziosi e si tirano fuori i copriletti di pizzo in onore della patrona.E poi si stira l’abito più bello, quello da cerimonia, magari quello del matrimonio, per indossarlo nel giorno della grande processione di venerdì.

Perché Sant’Elena è amata da tutti, ancora di più quest’anno, quando ancora è vivo il ricordo dell’arrivo delle Sante Reliquie dell’Imperatrice, direttamente da Venezia, lo scorso maggio. Un evento storico che ancora riecheggia in basilica e per tutta la città.

Il via ufficiale

E mentre la statua della Santa, vestita di tutto punto nella cerimonia di lunedì sera, è stata posizionata all’ingresso della chiesa, ieri è stato il giorno dell’inaugurazione ufficiale della festa nell’ex museo etnografico Sa dom’e Farra dove si sono ritrovati tutti, il parroco don Alfredo Fadda, il presidente del Comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena, Antonio Longoni, con tutti i soci, la presidente del consiglio comunale Rita Murgioni e l’assessora al Commercio Rossana Perra oltre a tantissimi fedeli, al vice parroco don Eufhrem e alle suore dell’asilo di Santa Teresa del Bambin Gesù.

L’emozione

«Io non so a che edizione siamo arrivati di questa festa» ha detto don Alfredo, «e sono sicuro che non lo sapete nemmeno voi, perché si dovrebbe tornare indietro di chissà quanto tempo. Sant’Efisio si sa, Sant’Elena no, ma forse noi siamo più vecchi».Poi il sacerdote ha ricordato le parole chiave della festa di quest’anno, «che sono fede e audacia. La fede la si vede già nella croce che Sant’Elena porta in mano che da strumento di morte e essenza di vita e audacia è quella che ha avuto nell’andare alla ricerca della croce». Emozionatissimo il presidente del Comitato Antonio Longoni che non manca di ringraziare tutti quelli che lo hanno accompagnato nell’organizzazione dei festeggiamenti in onore della patrona e ribadisce «il grande onore di essere presidente. È una festa che ogni quartese attende ogni anno con trepidazione».

La mostra dell’uva

Dopo il taglio del nastro è stata inaugurata anche la mostra dell’uva da tavola e la vendemmia che si potrà ammirare all’interno di Su Magasinu e l’assessora Perra ha voluto rivolgere il suo saluto, «a tutti gli agricoltori quartesi che, come gli altri, sono alle prese con la siccità. Ho chiesto al Consorzio di Bonifica di fornire loro l’acqua perché non ne hanno e speriamo che Sant’Elena ci porti la pioggia».

Alla presidente del consiglio Rita Murgioni il compito di portare il saluto di tutto il Consiglio comunale: «Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati per organizzare questa festa. Siamo qui ancora, dopo un anno, a rendere omaggio alla nostra patrona con fede e devozione. Un appuntamento che ci riempie di gioia».E alla fine non poteva mancare su cumbidu con la degustazione dei dolci sardi accompagnati dal moscato.

Il programma

Oggi la festa continua alle 21,30 nel palco allestito nel sagrato con la commedia dialettale in lingua sarda campidanese in due atti “Mellu solu chi mali accumpangiau”di Pierluigi Ibba, messa in scena dall’associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore. In attesa della processione di venerdì, sicuramente il momento più atteso della festa, del concerto di Raf in programma sabato e della sagra dell’uva che andrà in scena domenica.

