Sant’Elena, la festa fa volare gli affari 

Fede ma anche affari. E una bella boccata d’ossigeno per i commercianti della città. La festa di Sant’Elena attira migliaia di persone, porta fuori casa adulti e bambini, attira visitatori da tutta la Sardegna e anche parecchi turisti, una delle novità degli ultimi anni complice l’allungamento della stagione. Così inevitabilmente muove anche l’economia quartese.

Perché anche chi in genere fugge nei centri commerciali a fare acquisti, quando si celebra la patrona resta in centro a sedersi nei bar, a mangiare la pizza, a comprare nei negozi.E diventa una grande festa per tutti, compresi i tanti visitatori non quartesi rimasti affascinati da tutte le iniziative organizzate dal Comitato stabile per i festeggiamenti.

Buoni affari

Tra gli operatori i più contenti ovviamente sono quelli che le attività le hanno proprio tra piazza Sant’Elena e via Diaz, come Monica Cordeddu del Kemu Caffè: «Per noi sono giorni bellissimi e di grande afflusso» dice, «io sono contentissima e vorrei che fosse sempre così. C’è molto movimento e poi arrivano anche molte persone da fuori che così ci conoscono e magari tornano anche in altre occasioni».

Pizzerie e bar si sono popolati soprattutto ieri sera in occasione del concerto di Raf e un altro bagno di folla è previsto per lunedì quando sul palco salirà Sandro Murru con il suo dj show, «Indubbiamente le persone in giro sono tante e ieri abbiamo avuto il pienone con prenotazioni già dalle settimane precedenti», rivela Angelo Pittau della pizzeria “Il vecchio forno” che ha i tavolini direttamente sul lato del sagrato della basilica, «peccato per il tempo poco clemente ma di sicuro i quartesi e non solo, ad uscire per Sant’Elena non rinunciano proprio».

Grande vetrina

Poco più avanti tavolini pieni anche all’Enoteca Wineria Sant’Elena. «Forse la festa crea un po’ di disagi in termini di parcheggi e strade chiuse» commenta uno dei soci, Roberto Artizzu, «ma è una grande vetrina per portare nuovi clienti. Il giorno del concerto è quello del boom e adesso ci attende anche il pienone di lunedì. Io tra l’altro sono propenso alle aree pedonali, bisogna fare abituare le persone ad uscire anche a piedi».

Nuovi clienti

Ma non sono solo i commercianti della piazza ad avere ricevuto una boccata di ossigeno dalle celebrazioni per la patrona.«La festa di Sant’Elena è senza dubbio un’attrattiva, in strada vedi intere famiglie che magari non vedi in altre occasioni» evidenzia Roberta Ferretti di Sportmania, il negozio di articoli sportivi in via Marconi, «e di conseguenza come passano vedendo le vetrine, si fermano, osservano, magari entrano a comprare qualcosa o altrimenti tornano più avanti con più calma. In ogni caso ne traiamo giovamento».

Il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu, Sergio Piludu, aggiunge: «Non c’è alcun dubbio che vedere tutto questo movimento giova a tutti, ma se possiamo avanzare una proposta auspichiamo che per l’anno prossimo possa esserci un maggiore coordinamento anche con il centro commerciale naturale».A creare l’aria di festa ci sono poi anche le varie bancarelle di dolciumi, zucchero filato, giocattoli e panini dove la fila è assicurata.

La fede

E ieri, giorno di Sant’Elena, la folla ha invaso la piazza fin dalla mattina grazie alle celebrazioni delle messe dalle 6 e poi culminate con la solenne concelebrazione delle 11,30 presieduta da don Mario Farci preside della Pontificia facoltà teologica della Sardegna con la partecipazione dei sacerdoti di tutte le parrocchie cittadine.

