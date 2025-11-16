VaiOnline
Al Martinez.
17 novembre 2025 alle 00:23

Sant’Elena ko, Ricci lancia l’Uri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Uri 1

Sant’Elena 0

Atletico Uri (3-4-1-2): Atzeni, Federico Piga, Lintas, Canavessio, Iacob, Carlo Piga (38’ st Lubrano), Leomanni (22’ st Dore), Giovanni Piga, Fabio Scanu (10’ st Monti), Luigi Scanu, Ricci (25’ st Basciu, 49’ st Ravot). In panchina Cherchi, Lambroni, Arnaudo, Marcomini. Allenatore Massimiliano Paba.
Sant'Elena (4-3-2-1): Sanna, Boi (25’ st Diouf), Pitzalis, Delogu, Cogoni, Mancusi, Iesu, Minerba, Oli Oro (28’ st Piras), Manca, D'Agostino (39’ st Sanna Cocco). In panchina Pisu, Cordeddu, Angiargia, Secci, Giancarli, Thiam. Allenatore Maurizio Rinino.
Arbitro: Simone Fonnesu di Sassari.
Rete: pt 33’ Ricci.


Uri. Successo di misura per l’Atletico Uri, che batte 1-0 il Sant’Elena con una rete di bomber Ricci nel primo tempo. In apertura Atzeni è pronto su D’Agostino. Al 12’ Federico Piga (uno dei più propositivi) parte sulla destra e tocca per Ricci, che sfiora la base del palo. La palla buona sembra arrivare sui piedi di Canavessio, ma il numero 4 calcia altissimo da ottima posizione. La rete che decide il match arriva tre minuti dopo: l’azione parte da destra ancora con Federico Piga, che si invola e mette in mezzo per l’accorrente Ricci, che batte Sanna. Al 75’ una girata di Basciu costringe l’estremo ospite alla parata in tuffo. A cinque minuti dalla fine, ancora Federico Piga al tiro dai 25 metri, con palla che si spegne di poco oltre l'incrocio dei pali. (a. bur.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu