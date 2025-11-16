Sant’Elena ko, Ricci lancia l’Uri 

Atletico Uri 1

Sant’Elena 0

Atletico Uri (3-4-1-2): Atzeni, Federico Piga, Lintas, Canavessio, Iacob, Carlo Piga (38’ st Lubrano), Leomanni (22’ st Dore), Giovanni Piga, Fabio Scanu (10’ st Monti), Luigi Scanu, Ricci (25’ st Basciu, 49’ st Ravot). In panchina Cherchi, Lambroni, Arnaudo, Marcomini. Allenatore Massimiliano Paba.

Sant'Elena (4-3-2-1): Sanna, Boi (25’ st Diouf), Pitzalis, Delogu, Cogoni, Mancusi, Iesu, Minerba, Oli Oro (28’ st Piras), Manca, D'Agostino (39’ st Sanna Cocco). In panchina Pisu, Cordeddu, Angiargia, Secci, Giancarli, Thiam. Allenatore Maurizio Rinino.

Arbitro: Simone Fonnesu di Sassari.

Rete: pt 33’ Ricci.



Uri. Successo di misura per l’Atletico Uri, che batte 1-0 il Sant’Elena con una rete di bomber Ricci nel primo tempo. In apertura Atzeni è pronto su D’Agostino. Al 12’ Federico Piga (uno dei più propositivi) parte sulla destra e tocca per Ricci, che sfiora la base del palo. La palla buona sembra arrivare sui piedi di Canavessio, ma il numero 4 calcia altissimo da ottima posizione. La rete che decide il match arriva tre minuti dopo: l’azione parte da destra ancora con Federico Piga, che si invola e mette in mezzo per l’accorrente Ricci, che batte Sanna. Al 75’ una girata di Basciu costringe l’estremo ospite alla parata in tuffo. A cinque minuti dalla fine, ancora Federico Piga al tiro dai 25 metri, con palla che si spegne di poco oltre l'incrocio dei pali. (a. bur.)

