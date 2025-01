Sant’Elena in panne: «Stiamo pagando le troppe assenze» 

Quartu. Il Sant’Elena rallenta ma non cambia gli obiettivi. A sostenerlo è il tecnico Maurizio Rinino: «Nonostante queste battute d’arresto ci crediamo ancora, siamo consapevoli di essere una squadra forte e ce la giocheremo sino alla fine». «Tuttavia», aggiunge il mister, «bisogna essere realisti, è un campionato molto equilibrato, senza squadre materasso, già la prossima sfida con il Terralba sarà impegnativa. Davvero un peccato perché eravamo a soli tre punti dal Lanusei». Dopo sette vittorie consecutive, la frenata, con un solo punto nelle ultime due gare: «Lungi da me accampare alibi, ma abbiamo avuto troppe assenze importanti», spiega Rinino, «con il Guspini abbiamo pagato le defezioni in difesa, da Nain ad Angiargia, per finire con capitan Pinna che, oltre ad essere un uomo carismatico, è molto importante per il nostro tipo di gioco».

Nessuna critica a chi è sceso in campo, ci mancherebbe, anche perché “tutti i ragazzi hanno dato davvero il massimo. Tuttavia, a qualsiasi livello del calcio, se si stravolge per necessità un intero settore della squadra, il campo non può che risentirne». Contro il Castiadas, invece, una volta sbloccato il risultato, la partita sembrava in pugno: «Avremmo dovuto concretizzare le numerose occasioni per il raddoppio. Il gol del pari subito a seguito di una rimessa laterale è stata una grande ingenuità, ma sono cose che possono capitare». Dopo la grande vittoria di Lanusei il campionato sembrava prendere la strada di Quartu. Ora, invece, per rientrare in corsa per il primo posto servirà una nuova striscia di vittorie consecutive e Rinino ne è ben consapevole: «I ragazzi sono capaci di tutto e, tra l’altro, contro il Terralba saremo molto meno in emergenza. Oltre ai recuperi di Naim e Minerba, rientra anche Iesu davanti».

A leggere i numeri, sembra di poter affermare che il recupero del centravanti Andrea Iesu avrà un peso determinante. Il ragazzo, classe 2000, arrivato soltanto a novembre grazie al calciomercato, ha già nove reti in biancoverde ed è capace di formare un tandem offensivo molto ben assortito con D’Agostino. Sembra l’uomo a cui affidare una parte rilevante dei sogni di gloria del Sant’Elena.

