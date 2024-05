Il “Tg Cultura” di oggi, con un doppio appuntamento alle 15 e alle 23.30, ripercorre su Videolina momenti più significativi delle celebrazioni legate all’arrivo e alla successiva esposizione a Quartu delle reliquie di Sant’Elena Imperatrice.

Un evento storico che ha coinvolto migliaia di fedeli in arrivo da diverse parti dell’Isola, seguito nelle fasi più importanti in diretta da Videolina. In ottocento anni i sacri resti della Santa sono usciti da Venezia, dove sono conservati dal 1211, soltanto un’altra volta, nel 2017 per andare in Grecia, ad Atene. L’approfondimento è curato da Massimiliano Rais (nella foto)..

