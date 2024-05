Sant’Elena, ieri la vestizione: domani l’arrivo delle reliquie 

Con il triduo di preghiera, la vestizione e l’esposizione in Basilica della statua che sarà portata in processione a settembre, hanno preso il via ufficialmente i festeggiamenti in onore della patrona che culmineranno martedì, giorno di Sant’Elena, e che saranno anticipati dall’arrivo delle reliquie dell’Imperatrice domani mattina.Come sempre è stato un momento di intensa fede e devozione quello della vestizione del simulacro, con il parroco don Alfredo Fadda e i soci del Comitato stabile. La Santa è stata ornata con la corona e la croce.

Intanto in occasione dell’evento storico dell’arrivo delle reliquie, che in 800 anni hanno lasciato Venezia una sola volta nel 2017 per andare in Grecia, per volere di don Fadda è stata realizzata una medaglia celebrativa che riporta l’immagine del simulacro della Santa con la data dell’esposizione in un verso e lo stemma ufficiale della Basilica nell’altro. Un ricordo unico che si potrà trovare, lasciando un’offerta, nell’ex oratorio delle anime a fianco alla basilica.

Le reliquie sono attese per le 10,30 di domani in piazza Azuni. Una rappresentanza delle forze armate accoglierà l’Imperatrice con un picchetto d’onore e con la musica della banda della Brigata Sassari. L’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi celebrerà poi una la messa di benvenuto, subito dopo una piccola processione che da piazza Azuni arriverà fino al sagrato della chiesa.

