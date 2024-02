Sant’Elena, i tifosi dicono basta: «Dateci lo stadio»  

Quartu. Il club è in difficoltà, i giocatori anche e i tifosi sono stanchi. Stanchi di dover fare il giro della provincia pur di ammirare la propria squadra, il Sant’Elena. Dopo oltre dieci anni di incertezze la misura è colma. E così, per metterlo in chiaro, pochi giorni fa sulle tribune del vecchio impianto sportivo cittadino è comparso uno striscione dal tenore inequivocabile: «Ci siamo rotti i c…. Dateci uno stadio”. Firmato: gli ultras Quartu.

Problema storico. Il Sant’Elena dal 2012 è privo di un proprio terreno sul quale disputare i campionati ed è costretto a chiedere ospitalità alle società amiche. «Sinora ci hanno aiutato il Borgo Sant’Elia, Mulinu Becciu, Capoterra», sottolinea Luca Meloni, presidente del club, che poi aggiunge: «Mi viene quasi da piangere». Già a novembre i supporter della squadra avevano preso posizione nel match contro la Ferrini giocato a Capoterra, ma nulla è cambiato. «Non abbiamo un impianto da quando l’allora sindaco decise di ospitare il Cagliari e ci fece andare a Sa Forada», spiega il massimo dirigente, «da allora siamo costretti a disputare i campionati altrove. Abbiamo difficoltà quotidiane per il settore giovanile e la scuola calcio, ma anche l’attuale momento della prima squadra è legato al non avere una casa propria e al non poter programmare come si deve la stagione».

Il club oggi è penultimo in Eccellenza. A inizio stagione ha giocato alcune partite a porte chiuse, poi ha cominciato a spostarsi in altri impianti in attesa di tornare al vecchio Comunale. «Devo ringraziare l’amministrazione cittadina, col sindaco Graziano Milia sta dimostrando di tenere allo sport e al Sant’Elena, che ha una storia importante», sostiene Meloni, «chiedo solo di velocizzare il processo per consentire alle squadre di fare sport come si deve». Sa Forada «permette di programmare il settore giovanile e la scuola calcio. Ma per giocare ci serve il Comunale». Senza il quale «è difficile ingaggiare calciatori che non sanno esattamente dove allenarsi e cosa faranno l’anno dopo. L’Eccellenza è un torneo importante. Anche se si hanno le risorse, senza strutture è difficile». La navigata dura da oltre un decennio e ancora non si vede il porto. «Ci sono i progetti esecutivi», chiude Meloni, «il Comune e l’assessore Antonio Conti si stanno interessando. Speriamo di vedere risultati entro un anno». Certo, «è incredibile che nel 2024 Quartu non abbia un campo in erba naturale o sintetica». (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA