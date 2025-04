Sant’Elena forza cinque 

Atletico Cagliari 1

Sant’Elena 5

Atletico Cagliari (4-4-2) : Simula, Antinori, Atzori, Bevere, Biondi, Caddeo, Mereu (13’ st Pinna II), Montisci, Morello (33’ st Demeglio), Pintor (7’ st Littera), E. Secci. In panchina Polidetti, Cuccu, Demeglio, Farci, Littera, Pinna, A. Sanna, A. Secci, Tumatis. Allenatore Giampiero Poddie (Tonio Madau squalificato).

Sant’Elena (4-4-2) : Serra, Delogu, Pinna I (7’ st Tamburini), Angiargia, Minerba, Rotaru (26’ st Saba), Amud (42’ st Cordeddu), Boi, Pilleri (16’ st Auriemma), Piras, Ferro (5’ st Iesu). In panchina G. Sanna, Auriemma, Zeby, Iesu, Saba, Dessì, Anedda, Cordeddu, Tamburini. Allenatore Andrea Loi.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 22’ (r) Ferro, 30’ Pilleri, 36’ Angiargia, 45’ Pinna I; st 4’ Rotaru, 30’ Pintor.

Note : ammoniti Cuccu, Pinna, Littera, Amud, Rotaru.

Basta un tempo al Sant’Elena per liquidare la pratica Atletico. Al “Brugnera” i quartesi conquistano tre punti d’oro che permettono di mantenere la terza posizione in compagnia del Cus Cagliari, ma i biancoverdi vantano una miglior differenza reti negli scontri diretti con i cussini. Per l’Atletico Cagliari una sconfitta che non cancella una grande stagione coronata dalla salvezza raggiunta con due gare di anticipo.

La partita

Nel primo tempo al 22’ il direttore di gara concede un rigore agli ospiti per un fallo di mano di un difensore cagliaritano su una giocata di Ferro dalla destra. Lo stesso attaccante trasforma. Alla mezzora il raddoppio della squadra di Loi: Piras mette palla al centro dell’area, Biondi nel tentativo di respingere la indirizza verso Simula che riesce a respingere ma sulla ribattuta Pilleri insacca. Sei minuti più tardi il tris: sugli sviluppi di un angolo calciato da Amud, Angiargia calcia al volo battendo l’incolpevole Simula. Allo scadere la quarta rete, ancora su corner: batte sempre Amud, svetta in area il capitano di Pinna che di testa insacca.

Nella ripresa al 4’ Minerva serve Rotaru che con uno splendido tiro al volo dal limite dell’area spedisce la palla sotto l’incrocio alla destra di Simula. Al 30’ il gol della bandiera dei padroni di casa firmato da Pintor che, servito sul vertice sinistro dell’area, con un diagonale supera Serra. «I playoff posso portare all’Eccellenza», dice Luca Meloni, patron del Sant’Elena: «Vogliamo arrivarci. Ci aspetta l’ultima finale».

