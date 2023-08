Sant’Elena, ecco il programma 

Nelle case dei quartesi c’è già fermento. Ci sono da lavare e preparare i copriletti di pizzo da mettere in bella vista e da tirare fuori l’abito più elegante da indossare in chiesa e in processione. L’attesa della festa di Sant’Elena è iniziata. Lo vedi nelle strade vicine alla parrocchia dove già i residenti discutono su come addobbare le vie per rendere omaggio alla patrona, con bandierine e foglie di palma nell’ingresso delle case, e lo vedi in basilica dove ci si prepara alla vestizione della Santa .

Ieri il Comitato ha ufficializzato il programma della festa che, tra mostre, sagre, processioni e concerti, sarà in grado di accontentare tutti i cittadini. Svelato anche il nome di chi salirà sul palco allestito sul sagrato per il concerto del 14 settembre: sarà il gruppo delle Vibrazioni e c’è da scommettere che sarà un bagno di folla come quello che lo scorso anno ha abbracciato Giusy Ferreri.

Il via il 9 settembre

Come sempre si parte il 9 settembre con il triduo di preparazione alla festa in basilica. Si entra nel vivo dei festeggiamenti già il 10 con Qurri 2023 la gara podistica della sagra dell’uva e ludico motoria di 3,5 km, ma il vero taglio del nastro è fissato per lunedì 11 a Sa dom’e farra con il saluto del parroco don Alfredo Fadda, dei rappresentanti del Comune e del presidente del Comitato di Sant’Elena Gianni Orrù. Subito dopo spazio all’inaugurazione della mostra “L’uva da tavola e la vendemmia”. Sarà possibile inoltre ammirare le creazioni in pasta di vetro di Stefania Cogoni e quelle in pietra e in legno di Giorgio Artizzu. A seguire un convegno sulla lingua sarda e gara poetica campidanese. «Sono onorato di essere il presidente del Comitato», commenta Orrù, «e mi avvicino ai festeggiamenti con un’emozione unica. Abbiamo cercato di allestire un programma che potesse accontentare tutti e che, come sempre, avrà il suo momento più importante nella processione con il simulacro della patrona».

La processione

Processione in programma mercoledì 13 dalle 18,30 con la partecipazione dei gruppi folk, delle confraternite, delle diverse parrocchie, delle autorità, e dei comitati e che terminerà con la tradizionale benedizione della reliquia del Legnum Crucis di Gesù. Giovedì 14 appuntamento imperdibile con il concerto delle Vibrazioni di Francesco Sarcina mentre venerdì 15, tra l’altro, torna Enomusica: note e sapori del territorio con degustazioni di prodotti tipici e la partecipazione delle cantine. Non poteva mancare sabato 16 la tradizionale e colorata Sagra dell’uva con la sfilata delle enotraccas per le vie della città con il loro carico di allegria, cibo e trallallera. La partenza è alle 18,30 in via Cecoslovacchia.

Tanti gli appuntamenti fino al 24 settembre: la serata folk con canti e balli dei gruppi, la commedia dialettale in lingua sarda dell’associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore, la gara ciclistica, Sa Cantada de Sant’Aleni con gli improvvisatori, a cominciare da Antonio Pani, e, dopo vent’anni, anche un convegno sulla storia e le origini di Sant’Elena. L’oratorio delle anime ospiterà anche una mostra “Sant’Elena dal 1600 ad oggi”. Anche le maestre dolciaie sono già all’opera per preparare i dolci più svariati in onore della patrona.

