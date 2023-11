Sant’elena, è una caduta  che fa male 

Sant’Elena 0

Calangianus 1

Sant’Elena (4-4-2) : Fortuna, Delogu, Minerba, Ibba, Vignati, Anedda (42’ pt Porru), Floris, Fadda, Pilleri (32’ st Mura), Curreli, Murgia (42’ pt Pedoni). In panchina Ghimici, Onnis, Melis, Pibiri, Giancarli. Allenatore Piras.

Calangianus (4-3-3) : Forzati, Ciganha, Secci, Gori, Asara, Vitetta, Sambiagio, Azara (46’ st Chiappetta), Lemiechevsky, Solinas (32’ st Barbuio), Tusacciu (32’ st Del Soldato). In panchina Inzaina, Mancini, Ena. Allenatore Malu.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : 27’ pt Tusacciu.

Note : ammoniti Anedda, Floris, Pedoni, Vitetta, Forzati.

CAPOTERRA. Successo importante per il Calangianus che si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro il Sant’Elena. Basta un lampo di Tusacciu per rientrare in Gallura con tre punti in tasca. Ora, per i giallorossi, il margine con la zona playout, ovvero con il quartultimo posto occupato proprio dai quartesi, è di soli 4 punti. I padroni di casa, psicologicamente provati dal pareggio beffa subìto in Coppa Italia con il Bosa, hanno provato a reagire nella ripresa dopo una prima frazione anonima.

La cronaca

Al 5’ ospiti pericolosi: Solinas, dal lato destro, serve al centro per Lemiechevsky, l’attaccante arriva a rimorchio e calcia di prima intenzione ma la palla termina sul fondo. La risposta del Sant’Elena arriva al 13’ con Curreli: grande giocata del fantasista che, dopo aver dribblato due avversari, penetra in area e calcia rasoterra, Forzati si distende. Al 27’ il Calangianus passa: lancio lungo di Vitetta per Tusacciu in area, l’attaccante controlla e incrocia. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 40’ con la punizione di Solinas. Piras, vedendo i suoi in difficoltà, inserisce al 42’ Porru e Pedoni per Anedda (ammonito) e Murgia.

Nei primi 15’ della ripresa il Calangianus arriva alla conclusione con Tusacciu e Solinas. Poi è solo Sant’Elena. Curreli, in girata dal limite, spaventa Forzati. Al 24’ sempre il fantasista quartese sfiora il pareggio con una strepitosa azione personale. La squadra di Malu si rende pericolosa al 32’ su un corner battuto direttamente in porta da Solinas e respinto da Fortuna. Al 37’ incredibile chance per il Sant’Elena: Fadda crossa in area per Floris che prima manca la sfera di un niente poi, sugli sviluppi dell’azione, spara alto sopra la traversa. Al 51’ Curreli non sfrutta la punizione che poteva valere il pari.

