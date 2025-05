Sant’Elena e Tortolì scendono in campo per il primo posto 

Primo atto della finalissima dei playoff del campionato di Promozione. Al campo di “Mulinu Becciu di Cagliari, con fischio d’inizio alle 16, si affrontano per la gara di andata Sant’Elena e Tortolì. Arbitra Rosanna Barabino di Sassari assistita da Michele Piras di Olbia e Samuel Fronteddu di Nuoro. La partita di ritorno si gioca domenica prossima al “Fra Locci”.

La vincente al termine della doppia sfida acquisirà la prima posizione nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi in Eccellenza. Spazi che nel massimo campionato regionale si potrebbero rendere disponibili in seguito ai risultati delle formazioni sarde impegnate nei playout di Serie D (Cos e Ilvamaddalena) e della squadra di Eccellenza (Monastir o Tempio) che giocherà la fase nazionale dei playoff di categoria. «Una partita difficile», dice Luca Meloni, patron del Sant’Elena, «ma la nostra squadra è in salute. Cercheremo di sfruttare il fattore campo in vista del secondo round».

Entrambe le formazioni, appartenenti al girone A, si sono aggiudicate le gare a incrocio con le compagini del girone B. Nelle semifinali il Sant’Elena ha espugnato 1-3 il difficile campo dell’Usinese mentre il Tortolì ha superato 2-1 al “Fra Locci” l’ostico Coghinas dopo i supplementari. Nella sessione regolare gli ogliastrini si sono classificati al secondo posto dietro i cugini del Lanusei e davanti (più sette) al Sant’Elena. I quartesi sono stati i meno battuti dei due gironi (quattro sconfitte) e quelli con più pareggi (quindici) e hanno chiuso la sessione regolare col miglior attacco; invece i rossoblù hanno avuto la miglior difesa.

Il Sant’Elena vanta ventuno partecipazioni in Eccellenza dove manca da una stagione. Il Tortolì, invece, dodici presenze (l’ultima nel 2018/2019).

Probabili formazioni

Sant’Elena (4-3-1-2) : Sanna, Dessì, Angiargia, Pinna, Amud, Minerba, Delogu, Rotaru, Pilleri, Ferro, D’Agostino. Allenatore Loi.

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, Marcich, De Zan, Forense, Orrù, Loi, Pili, Ferrareis, Contu, Oses, Timpanari. Allenatore Mereu.

