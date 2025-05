Sant’Elena e la festa di maggio, oggi la vestizione della statua 

La città si prepara a omaggiare la sua patrona. In attesa dei grandi festeggiamenti di settembre con mostre, concerti, la sagra dell’uva e tanti altri appuntamenti, nei prossimi giorni la festa di Sant’Elena vivrà il suo momento esclusivamente di fede e di raccoglimento. Sabato prenderà il via il triduo di preparazione alle 19,30 che proseguirà anche lunedì alla stessa ora seguito dalla liturgia penitenziale. Mercoledì poi, giorno di Sant’Elena, la messa solenne presieduta da padre Simone Farci.

Le celebrazioni saranno precedute come sempre dalla vestizione del simulacro della Santa in programma oggi alle 19,30 in basilica. La statua processionale sarà portata all’ingresso della chiesa. I soci del Comitato stabile per i festeggiamenti in onore della patrona, prima ripuliranno il simulacro con un pennello, poi lo adorneranno con i polsini in pizzo, la corona e la croce: tutti ex voto donati dai fedeli. Sarà l’occasione per la presentazione ufficiale del nuovo presidente del Comitato Angelo Toro, della Confraternita del Santissimo Crocifisso, che prenderà il testimone da Antonio Longoni.

Lo scorso anno proprio a maggio in occasione della festa, la città aveva accolto le reliquie di Sant’Elena da Venezia, dove sono custodite da 800 anni. Un momento di fede e di commozione che aveva unito migliaia di fedeli. Tanti pellegrini erano arrivati dalle parrocchie di tutta la Sardegna per rendere omaggio all’Imperatrice.

