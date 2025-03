sant’elena, due squilli 

Sant'Elena 2

Tortolì 0

Sant’Elena (4-3-1-2) : Serra, Dessì, Boi, Minerba, Pinna, Angiargia, Rotaru, Amud, Ferro (40’ st Piras), Iesu, D’Agostino (36’ st Pilleri). In panchina Sanna, Giancarli, Saba, Mura, Onnis, Auriemma, Anedda. Allenatore Loi.

Tortolì (4-4-2) : Doumbouya, Marcich, Rodrigues, Orrù, S. Loi, Ferrareis (31’ st F. Serra), Contu, Forense, Acosta, Pascual (31’ st Cocco), Timpanaro. In panchina Pili, De Zan, Oses, Tangianu, Mascia, E. Loi, Marongiu. Allenatore Mereu.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : nel st 42’ Piras, 46’ Iesu.

Note : espulso Pinna; ammoniti Ferro, Dessì, Amud, Serra, Ferrrareis, Loi, Pereira, Marcich, Orrù; recupero 1’ pt - 5’ st; spettatori 150 circa.

Il Sant’Elena si impone per 2-0 sul Tortolì, si rilancia nella corsa ai playoff e riduce al lumicino le speranze della squadra ogliastrina di agganciare la capolista Lanusei. Ospiti più manovrieri nella prima frazione, ma, la squadra quartese, allenata ora da Andrea Loi ritrova d’incanto intensità e cattiveria agonistica.

Cronaca

Solo sul finire del primo tempo, due sussulti, uno per parte: al 43’ Il Tortolì punge con Contu che entra in area ma calcia alto. Al 45’, la palla gol è del Sant’Elena: D’Agostino si avventa sulla sfera ma Doumbouya chiude lo specchio.

Il Sant’Elena parte meglio nella ripresa: all’11’ D’Agostino calcia e il portiere respinge. Al 24’ Minerba commette fallo da rigore su Marcich, dal dischetto batte Pascual ma Serra compie un balzo felino e salva il risultato. Sembra che nulla schiodi il pari ma, al 42’, Iesu calcia una punizione telecomandata per la testa di Piras, bravo a svettare e a mettere in rete, Inizia il recupero e Iesu, al 46’, decide di far tutto da solo: spettacolare calcio piazzato a giro e palla in rete per il 2-0. Nel finale espulso Pinna per doppia ammonizione.

