Sant’Elena, completate le manutenzioni interne 

Brilla il pavimento della basilica di Sant’Elena. Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione della pavimentazione interna, sia da una parte che dall’altra dell’altare. A cantiere chiuso sono così state riaperte le zone che erano state interdette per qualche tempo e sono stati rimessi al proprio posto i banchi che erano stati spostati. Così la basilica è tornata la massimo della capienza in occasione degli importanti appuntamenti previsti per la fine del mese.

Il 29 novembre in cattedrale saranno ordinati sacerdoti il quartese don Samuele Mulliri e don Davide Ambu di Capoterra ma che resterà per un anno in basilica accanto a don Alfredo Fadda e al vice don Euprhem. La prima messa di don Samuele Mulliri in basilica è prevista per domenica 30 alle 18 seguita da una grande festa con tutti i fedeli. Don Samuele non resterà poi in basilica.

Don Davide invece celebrerà la sua prima messa a Sant’Elena la settimana successiva e appunto continuerà per un anno a dare una mano nello svolgimento delle attività della basilica di Sant’Elena, sempre più centro attrattivo delle attività non solo religiose nel centro città. Nei giorni scorsi hanno preso il via anche le attività invernali dell’oratorio della Ferrini in via Eligio Porcu che resta aperto ogni pomeriggio per il dopo scuola e per altre iniziative di sport e tanto altro. L’anno era stato inaugurato qualche settimana fa dalla castagnata.

