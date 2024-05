Sant’Elena, centinaia di pellegrini davanti alle reliquie 

Dopo l’accoglienza delle reliquie di Sant’Elena, arrivate da Venezia sabato, in basilica è tempo dei pellegrinaggi. Fino a venerdì saranno tanti i fedeli che arriveranno da tutte le parti della Sardegna per pregare davanti alla teca che contiene il simulacro dell’Imperatrice con all’interno i sacri resti. Ieri è stata la volta delle Comunità di Mazzaccara, frazione di San Giovanni Suergiu, di Benetutti e di Guasila.

La messa della mattina è stata celebrata dal parroco di Benetutti don Gianni Palmas e animata dal coro di soli uomini del paese del sassarese. Con i pellegrini di Mazzaccara c’era la sindaca Elvira Usai. «La parrocchia di Mazzaccara è intitolata a Sant’Elena, che abbiamo appena festeggiato. Oggi essere qui è una grande emozione». La stessa che provano i soci del comitato San Costantino Mazzaccara . «Siamo orgogliosi di essere qua», ha commentato il vice presidente Antonio Floris.

In serata la messa è stata celebrata, invece, dal parroco di Guasila don Gianmarco Lorrai, ex vice parroco della basilica che aveva portato avanti tutto l’iter per portare le reliquie in città. Oggi alla messa delle 17 ci saranno i fedeli della parrocchia di Sant’Elena di Mulargia e alle 19 quelli delle quartesi San Luca e Santa Maria degli Angeli. A seguire il convegno “Il culto di Sant’Elena nei secoli”.

