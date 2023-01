Sant’Elena beffato 

Sant’Elena 1

Ghilarza 2

Sant’Elena ( 4-4-2) : Tirelli, Delogu, Porcu, Serpi, Vignati (44’ st E. Melis), Mancusi, Littarru, Floris, Ragatzu (37’ st Sanna), Silva (26’ st Mura), Ruggerri (11’ st Minerba). In panchina Palumbo, Murru, Zara, Farci, Leviani. Allenatore Agus.

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Laconi, L. Melis (28’ st Orro), Dessolis, Chergia (12’ st Chessa), Aru, Atzei (28’ st Oppo), Corda, Vinci (43’ st Zappino), Cossu, Caddeo. In panchina Mereu, Trogu, Vorticoso, Mele, Orrù. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : nel primo tempo 16’ Caddeo e 40’ Ragatzu; nel secondo tempo 9’ Caddeo.

Note : ammoniti Porcu, Serpi, Aru; recupero 2’ pt, 5’ st; spettatori 150.

MARACALAGONIS. Una doppietta di Caddeo regala i tre punti al Ghilarza contro il Sant’Elena. La squadra di Cirinà si affaccia così in zona playoff. In casa Sant’Elena la sconfitta pesa come un macigno e fa scattare campanelli d’allarme vista la classifica deficitaria. A mancare non sono le prestazioni ma i punti.

La cronaca

Agus, privo di Caboni squalificato, vira sul 4-4-2 e si mette a specchio. Dopo una prima fase di studio, passano i giallorossi al quarto d’ora con Caddeo che sfrutta un rimpallo in area su una conclusione di Vinci. Il Sant’Elena deve inseguire ma dal 20’ comincia a prendere le misure con Silva in cabina di regia. Alla mezzora grande occasione per i padroni di casa: lancio millimetrico di Silva da centrocampo per l’inserimento di Littarru che, entrato in area, strozza il tiro. Poco dopo Tirelli esce per scacciare una palla dalla testa di Caddeo. Il Sant’Elena non demorde e al 40’ trova il pari su rigore conquistato da Floris. Ragatzu spiazza Matzuzi e fa 12 in campionato.

Ripresa

Il Sant’Elena sembra cominciare meglio. Ma è un’illusione. Prima Tirelli compie un miracolo sull’ex Nuorese Vinci con la complicità della traversa. Poi subisce il 2-1. A segnare è ancora Caddeo con una punizione magistrale da trenta metri. La squadra di Agus prova ad imbastire il forcing offensivo ma il Ghilarza copre bene gli spazi e si porta a casa la vittoria.

