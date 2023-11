Sant’Elena beffato al 97’ 

Sant’Elena 3

Bosa 3

Sant’Elena (3-5-2) : Fortuna, Onnis, Minerba, Ibba, Ezeadi (3’ st Atzei), Delogu, Floris (45’ st Pilleri), Anedda, Fadda, Curreli, Piroddi (37’ st Porru). In panchina Ghimici, Pedoni, Vignati, Melis, N. Mura, Murgia. Allenatore Piras.

Bosa (4-2-3-1) : Murtas, Pes, Grella, Avellino (1’ st Maganuco), Ruggiu, Spanu (1’ st Unali), Rogerio, Di Angelo (50’ st Madau), Fortunato, Pinna (20’ st Pischedda), Sagitov. In panchina Idrissi, Carta, Criblan, G. Mura, Solinas. Allenatore Carboni.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 9’ pt e 46’ pt Fadda, 22’ pt Pinna, 29’ pt Curreli, 48’ pt Di Angelo, 52’ st Madau.

Note : espulso Pes. Ammoniti Onnis, Floris, Curreli, Spanu, Rogerio, Sagitov, Pischedda.

CAPOTERRA. Sant’Elena e Bosa regalano grandi emozioni nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il match termina con un pirotecnico 3-3. I quartesi, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-2, hanno subìto il pareggio di Madau nel recupero della ripresa: ll’attaccante ha segnato due minuti dopo il suo ingresso in campo.

Buon Sant’Elena

Ottimo l’approccio dei biancoverdi. Al 4’ Curreli si divora la rete dell’1-0. Al 9’ il Sant’Elena passa in vantaggio con una magia di Fadda su punizione. La squadra di Piras sembra avere il controllo della gara e al 21’ sfiora il raddoppio sempre su punizione con Curreli che colpisce il legno. Poco dopo un po’ a sorpresa il Bosa trova il pareggio: cross dalla sinistra di Di Angelo e colpo di testa di Pinna. I biancoverdi non ci stanno e tornano nuovamente avanti, al 29’, con Curreli, davvero una spina nel fianco per la retroguardia bosana. Il Sant’Elena è letale, soprattutto a campo aperto. E al 46’ si porta sul 3-1 con Fadda dopo un contropiede avviato da Curreli. Il Bosa però è duro a morire e accorcia con Di Angelo a pochi secondi dall’intervallo su una mischia da calcio d’angolo.

Pareggio allo scadere

Se nel primo tempo il Sant’Elena ha espresso un buon calcio, pagando però le disattenzioni in fase difensiva, nella ripresa è il Bosa a imporre il proprio gioco. E lo fa, paradossalmente, dopo l’espulsione di Pes, arrivata alla mezzora. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti sfiorano il pareggio in più occasioni. In particolare al 34’ con la botta da fuori di Di Angelo, salvata da Fortuna con la complicità della traversa, e al 38’ sulla conclusione di Ruggiu. Carboni inserisce Madau nel recupero e il centravanti trova, incredibilmente, la rete del 3-3 negli ultimi secondi. La qualificazione alla finale si decide tra due settimane.

