sant’elena avanti piano 

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Pitzalis, Angiargia, Boi (29’ st Tocco), Delogu, Cogoni (16’ st Paci), Ragatzu, Iesu, Thiam, Minerba, D’Agostino (45’ st Diouf). In panchina Casula, Mura, Coiana, Giancarli, Argiolas, Sanna Cocco. Allenatore Rinino.

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguda, Gomes, Haas, Lusa, Mameli, Martins, Menezes (33’ st Loi), Mereu, Rossato (24’ st Manuel), Silva, Usai (45’ pt Serra). In panchina Caredda, Doneddu, Manca, Troyes, Vrenna. Allenatore Piras.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 31’ Thiam; st 18’ Martins.

Note : ammoniti Haas; Recupero 2’ pt-6’st. Spettatori 300 circa con folta rappresentanza ospite.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena prosegue il buon momento e blocca in casa il lanciatissimo Lanusei. Pareggio 1-1 giusto, nel primo tempo i quartesi sorprendono la squadra ogliastrina con una grande aggressività, segno che i biancoverdi sono più vivi che mai e credono fermamente nella salvezza. Tuttavia, nella ripresa, complici anche i cambi contati, gli ospiti tengono costantemente l’iniziativa e riequilibrano il punteggio che, nonostante varie situazioni pericolose, non cambia più sino al fischio finale.

Il Sant’Elena parte a razzo: al 4’ diagonale di Ragatzu da sinistra a destra che obbliga Dyguda a salvarsi in tuffo. Il primo squillo degli ospiti all’11’: Menezes taglia da destra per Usai, gran botta, palla di poco fuori. Ma è il Sant’Elena, al 29’, a pungere: l’esterno Boi, uno dei più attivi, entra in area, aggira un avversario e calcia sul primo palo, Dyguba ribatte. Al 31’ il vantaggio dei locali, meritato per quanto visto: gran botta di Thiam da oltre 25 metri, palla rasoterra, ma la traiettoria è infida in quanto rimbalza davanti al portiere ogliastrino e lo batte, 1-0. Il Lanusei si scuote e, al 33’, si assiste ad un doppio pezzo di bravura: Martins dribbla un avversario, gran destro palla nell’angolino basso, ma Sanna tocca quel tanto che basta per deviare sul palo.

Nella ripresa il primo sussulto già al 4’: D’ Agostino calcia una sventola che obbliga Dyguda a volare. Ma la gara cambia: il Lanusei prende possesso del centrocampo. Tuttavia per il gol del pari, al 18’ occorre una prodezza: Martins, spalle alla porta, servito in un’area affollata, si gira e calcia sotto il sette. Il Lanusei insiste, inserisce il mobilissimo Loi, mette tanti palloni in area, ma Sanna è perfetto nelle uscite. In ripartenza il Sant’Elena costruisce pericoli potenziali, soprattutto al 90’, quando Iesu e D’Agostino vanno in gol, ma un fischio di fuorigioco vanifica tutto. Infine, al 96’, Martins, sempre lui, impegna su punizione il bravissimo Sanna; è l’ultima emozione, l’arbitra Barabino decreta la fine della gara tra gli applausi del pubblico.

