Sant’Elena 2

Lanusei 1

Sant’Elena (4-3-3) : Tirelli, Delogu, Minerba (40’ st Porta), Porcu, Vignati, Pilleri (41’ st Sanna), Littarru, Floris (20’ st Mura), Ragatzu, Caboni (49’ st Melis), Rotaru. In panchina Palumbo, Silva, Murru, Farci, Ruggeri. Allenatore Piras.

Lanusei (4-3-3) : Dessì, Nicotera, Loddo, Carboni, Bellu, Piroddi, Mainardi, Caredda, Paulis, Musso (37’ st Novach), Rako. In panchina Mastrangelo, Di Gennaro, Meloni, Marci, Orrù, Arras. Allenatore Masia.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 12’ st Caboni, 20’ st Mainardi, 45’ st Sanna.

Note : ammoniti Delogu, Vignati, Floris, Tirelli, Caredda, Piroddi, Carboni. Recupero 1’pt - 4’ st. Spettatori 500.

Il Sant’Elena si aggiudica per 2-1, col gol vittoria segnato al 90’, l’andata dei playout di Eccellenza contro il Lanusei in un match dalle mille emozioni. A far esplodere i circa 400 sostenitori quartesi presenti a Mulinu Becciu è Sanna, subentrato nel finale. Ma l’eroe di giornata è Tirelli. Il portierino classe ’06 ha salvato in più occasioni i padroni di casa (si è giocato a Mulinu Becciu). Per gli ospiti resta l’amaro in bocca per un’ingenuità commessa allo scadere. Gli ogliastrini possono essere comunque soddisfatti della prestazione.

Tensione alle stelle

Squadre contratte nel primi 45’, con la tensione a farla da padrona, anche se è il Lanusei a provarci di più. Tirelli, al 3’, deve già intervenire per sventare una conclusione di Rako. Al 15’ ospiti ancora pericolosi con una girata al volo di Mainardi. Il Sant’Elena ci prova più sulle palle inattive, al 27’ con Littarru - tiro che si spegne sul fondo - e al 36’ con un colpo di testa di Vignati. Poco prima il Lanusei aveva sfiorato il gol con un’incornata di Mainardi neutralizzata da Tirelli.

Un altro Sant’Elena

Nella ripresa il Sant’Elena entra più determinato. E al 12’ passa in vantaggio con Caboni che, dopo essersi accentrato, trova l’angolo alla sinistra di Dessì. Il Lanusei anziché subire il colpo risponde con Rako ma Tirelli compie un miracolo. Gli ogliastrini trovano il pareggio al 20’ con un eurogol di Mainardi dalla distanza e quasi la ribaltano al 23’ con Loddo, ma ancora una volta Tirelli vola e spedisce a lato. Piras gioca la carta Sanna a 4’ dalla fine. E proprio Sanna trova a sorpresa al 90’ la rete del 2-1 - su grande assist di Caboni - che fa impazzire i tifosi quartesi.

