Sant’Elena al fotofinish 

Castiadas 1

Sant’Elena 1

Castiadas (4-4-2) : Kirby, Taricco, Marci, Szafran, Grimbaum, Bonfigli, Murgia (15’ st Luciano), J. Ridolfi (22’ st N. Ridolfi), Porru, Vacca, Miccoli (33’ st Diomedi). In panchina Marongiu, Setzu, Altobelli, Cadoni, Fadda, Vargiolu. Allenatore Fenza.

Sant’Elena (4-4-3) : Serra (1’ st Celli), Dessì, Minerba (1’ st Tamburini), Delogu, Pinna, Angiargia, Mattana (1’ st Saba), Pilleri (31’ st Scanu), Perinozzi (15’ st Mura), Rotaru, Pisano. In panchina Piras, Giancarli, Boi, Onnis. Allenatore Rinino.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : 18’ Vacca, 42’ st Dessì.

Note : ammoniti Pinna, Pilleri, Tamburini, Saba, Grimbaum.

Castiadas. Nel finale il Sant’Elena acciuffa il pareggio contro il Castiadas nella partita di andata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Un buon esordio per gli uomini di Guido Fenza, tecnico che avrà tanto da lavorare con una rosa completamente rinnovata. Prestazione positiva anche per i quartesi che dopo essere passati in svantaggio hanno reagito cogliendo un pari insperato a tre minuti dallo scadere. Nel recupero il Castiadas ha avuto l’occasione per vincere ma Celli ha salvato il risultato. Per il passaggio del turno sarà quindi decisiva la partita di ritorno.

La partita

Buon avvio del Castiadas che al 18’ sblocca il risultato con Vacca, abile a ribadire in rete una corta respinta di Serra su conclusione da fuori area dell’esperto Szafran. Al 38’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, semirovesciata di Bonfigli, la palla si stampa sulla traversa. Al 42’ punizione dalla trequarti di Vacca, bello stacco aereo di Porru, Serra è in buona posizione e fa sua la sfera.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 4’ conclusione dal limite di Jeronimo Ridolfi, la palla fa la barba al palo alla destra del neo entrato Celli. Subito dopo la risposta dei quartesi: passaggio filtrante di Saba per Pisano che va vicinissimo al pareggio, a salvare è un difensore. Al 42’ il pareggio: perfetto cross dalla sinistra di Tamburini per Dessì che, appostato sul palo opposto, trafigge l’incolpevole Kirby. In pieno recupero occasionissima per i padroni di casa: su una conclusione ravvicinata di Porru, l’ottimo Celli respinge con i piedi. La qualificazione resta incerta e sarà decisiva la gara di ritorno in programma domenica prossima a Quartu alle 17.

