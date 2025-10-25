VaiOnline
26 ottobre 2025 alle 00:30

Sant’Elena a terra contro l’Ossese, adesso è crisi vera 

Sant’Elena 0

Ossese 1

Sant’Elena (4-3-3) : G. Sanna, Pitzalis, Minerba, Mancusi, Cuccu, Cogoni, Oli Oro, Manca (37’ st Iesu), D’Agostino, Delogu (37’ st Pilleri), Sanna Cocco (24’ st Diouf). In panchina Pisu, Angiargia, Pilleri, A. Secci, E. Secci, Piras, Giancarli. Allenatore Madau.

Ossese (3-5-2) : Antonio Sechi, Alessandro Sechi (5’ Fancellu), Sanna, Di Pietro, Russu, Murru (15’ st Sulas), Glino, Mascia (25’ st Alvarez), Gueli (41’ st Femia), Nurra, Gjuci (15’ st Arca) In panchina F. Mura, Alessandro Mura, Nieddu. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : 10’ st Oli Oro (autorete).

Note : ammoniti Cuccu, Pitzalis, Oli Oro, Mancusi, Fancellu, Di Pietro; spettatori 250 circa.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena perde in casa 0-1 contro l’imbattuta Ossese, due vittorie e cinque pareggi per gli uomini di Cotroneo, e con la miseria di soli tre punti in sette partite resta malinconicamente da solo all’ultimo posto.

I quartesi partono benino, con un buon giro palla finalizzato a tentare di creare pericoli attraverso le verticalizzazioni rasoterra, ma non trovano spazi. Dopo 20’ di equilibrio l’Ossese prende in mano la partita. La prima emozione, di marca ospite, arriva al 25’: Mascia entra in area ma il suo esterno è impreciso e la sfera va sul fondo. L’Ossese insiste e sfiora il gol due volte in un minuto: al 31’ Gueli sulla sinistra pesca Mascia che controlla la sfera con grande tecnica, aggira un avversario e costringe Sanna a rifugiarsi in corner. Sull’angolo seguente Gueli calcia di destro in area piccola ma il portiere di casa sfodera riflessi prodigiosi.

Al 6’ della ripresa il primo tiro nello specchio del Sant’Elena: Minerba imbecca Oli Oro, diagonale rasoterra, Sechi respinge di piede. Al 10’ l’Ossese concretizza la sua superiorità con il gol vittoria: Gueli, decentrato a destra, calcia una punizione infida, Oli Oro sfiora di testa e insacca nella sua porta. L’Ossese domina: al 17’ lo stesso Gueli batte un corner che picchia sulla traversa; al 19’ Mascia, in area piccola, calcia fiacco e si mangia lo 0-2. Al 43’ Pitzalis per il Sant’Elena ha una buona occasione: zuccata in mischia in un’area affollatissima, Sechi si allunga e conserva la vittoria ospite.

