Sant’Elena a Quartu 

Sant’Elena Imperatrice testimone di fede e audacia. Così i quartesi definiscono la loro patrona alla quale dedicano solenni festeggiamenti nel mese di settembre. Tutte le fasi di queste celebrazioni, che coinvolgono l’intera comunità della terza città dell’Isola, rivivono in uno speciale curato da Giacomo Serreli per la regia di Beppe Passavanti in onda oggi alle 15 su Videolina. Il programma traccia la storia della devozione per la Santa che fu madre di Costantino Imperatore e documenta in particolare le cerimonie religiose dalla vestizione della statua della Santa alla messa cui segue la solenne processione per le vie della città; e inoltre gli eventi che celebrano il comparto vitivinicolo quartese culminanti nella spettacolare sagra dell’uva.