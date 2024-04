Sant’Elena, 7 giorni di devozione 

Ormai è questione di giorni. Tra poco più di due settimane, la città accoglierà le reliquie di Sant’Elena.Un evento storico non solo per la basilica ma per tutta l’Isola se si considera che in 800 anni, i sacri resti della Santa sono usciti da Venezia, dove sono conservati dal 1211, soltanto una volta nel 2017 per andare ad Atene. Quartu sarà il secondo viaggio. Attesi migliaia di fedeli da tutta la Sardegna.

La macchina organizzativa si è messa in moto già da due anni per preparare al meglio un’iniziativa di tale portata e adesso il programma è pronto in ogni dettaglio.iamo emozionati e consapevoli che dobbiamo affrontare un evento immenso, molto importante. Ci stiamo però lavorando da molto tempo , facendo vari incontri per definire tutto», dice il parroco della basilica don Alfredo Fadda.

L’arrivo

Il simulacro di Sant’Elena che contiene le reliquie, arriverà sabato 18 maggio e alle 10,30 ci sarà l’accoglienza in piazza Azuni con i rappresentanti di tutte le parrocchie cittadine, le autorità comunali, le confraternite, i gruppi folk, le varie realtà ecclesiali e le varie associazioni. L’invito è stato esteso anche alla Brigata Sassari. Da piazza Azuni le reliquie, all’interno di un’ auto, raggiungeranno il sagrato della basilica passando da via Marconi, una parte di via Dante per arrivare poi in via Eleonora d’Arborea. Da qui saranno portate direttamente in chiesa e adagiate sotto l’altare prima della santa messa presieduta dall’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. Il simulacro sarà protetto da un cordolo e custodito costantemente. Alle 17 ci sarà un’altra messa con i fedeli della parrocchia di Sacro Cuore, poi il rosario e alle 19 un’altra celebrazione con don Alfredo Fadda. La chiesa resterà aperta tutta la notte anche in occasione della veglia per la Pentecoste.

Domenica 19 saranno celebrate le messe dalle 7,30. Quella delle 11,30 vedrà la partecipazione della parrocchia intitolata a Sant’Elena di Benetutti. Alle 19 invece spazio ai fedeli della parrocchia della Beata Vergine assunta di Guasila con il parroco don Gianmarco Lorrai. Ed era stato proprio don Lorrai, all’epoca vice parroco della basilica quartese, ad avere avuto l’idea di portare le reliquie in città. Lui, insieme ad alcuni soci del Comitato di Sant’Elena, si era recato per ben due volte a Venezia, per prendere accordi.Le varie celebrazioni proseguiranno poi lunedì 20 quando alla messa delle 19 saranno presenti le parrocchie cittadine di San Luca e di Santa Maria degli Angeli. Subito dopo ci sarà il convegno “Il culto di Sant’Elena imperatrice nei secoli”.

La festa della patrona

Martedì 21 è il giorno della festa della patrona, mai così speciale. Si comincia la mattina con le messe e poi alle 19 la solenne concelebrazione con monsignor Gianmatteo Caputo, sacerdote e architetto, delegato patriarcale per i beni culturali del patriarcato di Venezia. Si prosegue ancora il 22: alle 19 ci sarà la messa in onore di Santa Rita mentre il 23 alle 17 saranno ospiti alla messa le parrocchie di Sant’Elena imperatrice di Gairo e Tula. Alle 19 invece spazio alle parrocchie cittadine di Santo Stefano e di Sant’Antonio.

Venerdì 24 è il giorno dei saluti. Alle 11,30 ci sarà ancora tempo per la santa messa con la parrocchia di San Giovanni Battista di Sedilo, poi alle 16 il simulacro lascerà la città.

Le visite

Da domenica 19 a giovedì 23, la basilica sarà aperta dalle 6,30 alle 20,30 per la visita alle sacre reliquie, nei momenti non dedicati alle celebrazioni. L’evento si svolge con il contributo di Regione, Comune e Fondazione di Sardegna.

