Sant’Efisio, viaggio via mare rinviato 

La traversata via mare? Rinviata. Ancora una volta, come avviene dagli anni Ottanta, il viaggio di Sant’Efisio da Cagliari a Capoterra e fino a Sarroch, Villa San Pietro e Pula procederà interamente sulla terraferma, lungo la statale Sulcitana. L’idea di rispolverare il vecchio tracciato della litoranea, modificato obbligatoriamente nel tratto di Giorgino dopo la costruzione del porto canale che aveva di fatto spaccato in due la vecchia statale 195, è stata temporaneamente accantonata. L’Arciconfraternita non ha accolto favorevolmente il progetto proposto dall’amministrazione comunale. Non tanto sul trasferimento del santo e del suo cocchio, dalla chiesa di Giorgino al tratto opposto dove si trova l’ex carcere minorile, a bordo di una chiatta, quanto sulla necessità di studiare a fondo l’alternativa che ha assoluta necessità di una vera programmazione.

Il responso

«Abbiamo esaminato la proposta del Comune durante la nostra assemblea generale ma siamo convinti che per quest’anno il viaggio di Sant’Efisio debba restare immutato. Perché ciò avvenga bisognerà mettersi al lavoro sin dall’inizio dell’anno prossimo. Ci sono molte variabili da esaminare con la massima attenzione», dice Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita Sant’Efisio. «La settimana scorsa, per esempio, la prova di attraversamento con la chiatta è saltata per via del vento di maestrale, e questa è una delle condizioni che dovremo tener in debita considerazione. Sia chiaro, la proposta del Comune è perfetta, ma dobbiamo confrontarci e decidere come ipotesi per il primo maggio del 2024».

Lo studio

Nei prossimi mesi si dovranno esaminare i diversi temi, da quelli prettamente tecnici a quelli più culturali. «Il minimo spostamento del percorso può condizionare i tempi con ripercussioni sulle diverse tappe tra Cagliari e Pula», avverte Loi.Una posizione che ricalca le convinzioni della stessa amministrazione comunale e dell’assessore Alessandro Guarracino, impegnato sul progetto per via della sua delega alle Politiche del mare. «L’idea guida è quella di riproporre lo storico percorso utilizzato fino agli anni Ottanta, poi modificato per 43 anni per via del porto canale. Sia chiaro, anche nel caso si dovesse decidere per il prossimo primo maggio l’attraversamento sulla chiatta c on il pieno consenso delle parti, dall’Arciconfraternita alla Capitaneria, all’Authority e non ultimi i comuni dove il Santo fa tappa, resteranno validi entrambi i percorsi». Quello via mare e quello interamente via terra, così da disporre delle alternative in caso di maltempo.