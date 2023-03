Sant’Efisio, via ai preparativi 

Una nomina che suona come una “chiamata alle armi”. L’elezione del Terzo Guardiano è vissuta, da consorelle e confratelli di Sant’Efisio, come il primo segnale di un risveglio dopo un lungo inverno, spezzato solo dalla memoria liturgica del 15 gennaio. Manca poco più di un mese al 25 aprile quando avverrà lo scambio del Gonfalone fra il Terzo Guardiano uscente, Bruno Casti, e l’eletto di quest’anno Riccardo Rocca, inizio ufficiale della Festa numero 367.

Per la “Banca” dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, triade di comando composta dal Presidente e Primo Guardiano, Andrea Loi, dalla segretaria Alessandra Napoleone e dal Terzo Guardiano eletto Riccardo Rocca, coadiuvati dal tesoriere Ignazio Costantino, si apre un autentico “mese di fuoco”. Anche perché, alla organizzazione della Festa di maggio, si sovrapporranno i vicini riti della Settimana santa.

Riti della Settimana santa

Sant’Efisio, alla sera del Giovedì santo, con piumaggio nero in segno di lutto, guiderà infatti il tradizionale “giro delle sette chiese” nel centro storico di Cagliari, seguito da centinaia di devoti. Il giorno dopo, nella tarda serata del Venerdì santo, da Stampace parte l’ultima, commovente processione cittadina del Cristo morto. Ma confratelli e consorelle saranno ancora coinvolti, al mattino di Pasqua, per “S’Incontru” della parrocchia di Sant’Anna nel Corso prima di chiudere quest’autentico tour de force quaresimale-pasquale al mattino del Lunedì dell’Angelo con la salita in Castello, statua del Santo in spalle, a sciogliere il voto del 1793 per la liberazione di Cagliari dall’assedio francese. Un rito che si chiude, una volta ritornati in piazzetta, con la benedizione del giogo dei buoi scelti per la corrente edizione del Voto.A quel punto mancheranno venti giorni al 1° maggio. Tre settimane che saranno spese interamente nel segno di Sant’Efisio.

Molti i problemi da risolvere, burocratici ma anche logistici. Chiesa e carcere prima di tutto. Portale in legno e alcune statue, infatti, sono aggredite dal tarlo: necessario un intervento urgente perché sia scongiurata una soluzione provvisoria e antiestetica.